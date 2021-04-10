北京聞風：乒乓外交50周年 中美需要民間正能量 ／文：鍾鳴九

乒乓外交不僅拉近了兩國人民間的距離，也拉開了中美關係改善和發展的歷史序幕，以「小球推動大球」書寫了外交史上的佳話。今年正值乒乓外交50周年，中美關係幾十年間歷經波折起伏，近年更遭遇困難局面。乒乓外交對今日兩國相處仍有啟示意義。

乒乓外交開創了以民眾之間的友誼促進國家間交流與和解的模式，跨越了意識形態障礙，為矛盾雙方創造了溝通契機。其成功得益於兩國政治家的戰略遠見，更得益於兩國普通民眾追求和平、渴望友好的樸素願望。可以說，在兩國官方與民間形成良性互動，相互「傳球」、「接球」，有來有往，才促成了兩國關係的向前發展。

中美以各自人民利益為中心

致陷僵局

而當下困局是，中美官民之間的互動均出現障礙。新加坡總理李顯龍近日指出，中美對外關係都以各自人民的利益為中心，內在邏輯可能迫使它們採取強硬態度，使兩國陷入僵局以及引發衝突。

兩國外交高官在安克雷奇對話的強硬姿態便體現了這一點。究其原因，是美國從結構論的視角看待對華關係，懷有意識形態偏見，中國國力增長引發對美國相對實力下降的擔憂更加劇心態失衡。但從互動論的視角來看，中美在良性互動中所收穫的是兩國經濟利益的增長、對全球治理的貢獻和民眾的切身收益。

抗拒敵對非全部情緒

兩國民眾仍渴望交流

儘管過去幾年兩國民間正常交往受到阻撓，但抗拒、敵對只是當下中美關係中的一部分情緒，不是全部。維護和平、尋求理解、渴望交流從根本上仍是兩國民眾的心理訴求。

50年前，兩國尚能通過乒乓外交實現接觸、交往、合作，如今兩國擁有更多共同利益和互動基礎，沒有理由讓其滑向衝突對抗。美國前國務卿基辛格近日表示，有時候我們對一些事情的看法會有不同。但與此同時，現代科技、全球化傳播和全球化經濟，要求兩個社會作出比以往更大的努力進行合作，因為世界的和平與繁榮取決於兩個社會之間的理解。美國前副國務卿羅伯特‧霍馬茨今年初在美國《國會山報》撰文回憶乒乓外交的全過程，亦說類似的乒乓外交有再來一次的必要性。

儘管全球仍受新冠疫情困擾，但中美兩國今明兩年將接力舉辦世乒賽。上海市也將於4月10日起舉辦紀念中美乒乓外交50周年系列活動，其中有場中美乒乓球愛好者參與的友誼賽。從修復民間關係開始，推動「國之交」，但願這是一個新的開始。

文：鍾鳴九