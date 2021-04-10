美參院推議案 動用所有戰略工具遏華

路透社報道，這項長達280多頁的《2021年戰略競爭法案》（Strategic Competition Act of 2021）提案，旨在解決與中國的經濟競爭問題，但也涉及人道主義和民主價值觀，如維吾爾族穆斯林的待遇、中國在香港鎮壓異見人士及在南海的行為；還鼓勵盟國對北京「咄咄逼人和武斷行為」採取更多行動。

北京反對美列7機構入管制名單

法案強調，有必要「優先考慮為實現美國在印太地區的政治目標所必需的軍事投資」，又將擴大美國外資審議委員會（CFIUS）的工作範疇，將接受外國個人或實體100萬美元以上捐贈的學院和大學納入其中。該法案將台視為「美國印太戰略的重要組成部分」，籲加強與台伙伴關係，美台官員互動不應受到限制。

該法案也被稱為「兩黨對華全面法案」，由委員會民主黨主席、參議員曼南德茲（Bob Menendez）和共和黨資深議員里施（Jim Risch）發起。委員會將在4月14日討論修正並投票。路透社稱提案反映出兩黨在對華關係上的強硬態度。

美國商務部周四再將7家中國機構列入出口管制的實體清單，中國外交部和商務部昨齊聲表示反對，批評美國濫用出口管制等措施，動用國家力量打擊他國企業和機構，敦促美方立即停止錯誤做法，稱將採取一切必要措施，維護中國企業合法權益。