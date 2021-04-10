反駁維女「強迫絕育」說 官：無醫學紀錄

新疆自治區政府發言人伊力江‧阿那依提表示，圖爾遜娜依‧孜堯登生於1978年，新疆伊犁州新源縣人，2019年9月26日出境。今年2月2日，圖爾遜娜依‧孜堯登在接受英國廣播公司（BBC）採訪時稱，被關押在「再教育營」的女性，要麼接受手術絕育，要麼接受停經藥物，自己被迫接受輸卵管結紮滅菌手術。圖爾遜娜依‧孜堯登還提到被「毆打」「性侵」「電擊」等細節。

不過，伊力江‧阿那依提指出，圖爾遜娜依‧孜堯登從來沒有做過節育手術的醫學紀錄，接受採訪的內容前後矛盾。例如在接受BBC採訪和美國Buzzfeed新聞網站採訪時，就是否遭虐打敘述不一。她稱2019年1月至6月一直被「軟禁」，但其護照簽發日期為2019年3月13日，按規定須由本人親自到場領取。

此前圖爾遜娜依‧孜堯登訪問曝光後，新疆官員在2月10日曾稱她經歷過兩段婚姻，因無法生育與首任丈夫離婚，與現任丈夫也沒子女。圖爾遜娜依‧孜堯登在離開中國後先抵哈薩克，後在「維吾爾人權項目」幫助下赴美，目前正在申請美國居留。