批3海外數據庫造假 疆官指1.2萬「受害者」一成虛構

稱從未限維族僑胞出入境

籲「放放心心」回國探親

新疆維吾爾自治區政府新聞發言人徐貴相就海外涉疆的「新疆數據項目」「新疆受害者數據庫」「維吾爾過渡期司法數據庫」的數據問題，昨在北京的發布會上表示，上述3個數據庫共涉12050人，其中已被查實10708人，另有1342人屬憑空編造。查實人士中，有6962人在社會上正常生活，3244人因危安暴恐和其他刑事犯罪被判刑；另有238人因疾病等原因死亡，264人生活在境外。徐貴相指摘這些數據庫是由國際上一些反華組織、人員或東突分子建立，背後都有美國或西方反華勢力的影子。

指控澳洲戰略政策研究所「學術研究」名義抹黑新疆

徐貴相稱，「新疆數據項目」由澳洲戰略政策研究所（ASPI）建立，並得到美國有關政府部門和「人權觀察」資助和支持，曾發布或轉發大量涉疆文章、影片，以「學術研究」名義抹黑新疆。徐貴相表示，「新疆數據項目」的「地圖板塊」稱，通過對衛星圖像，和夜間照明技術研究方法，在新疆烏魯木齊、喀什、阿克蘇等地發現當局新建380個「拘留設施」。但經核實，其中有343個為正規學校、機關事業單位、醫院、住宅、商舖等，佔比達90%。

至於「新疆受害者數據庫」和「維吾爾過渡期司法數據庫」，徐貴相指主要是煽動、蠱惑、誘拉境外維吾爾族人，或編造虛假人員，彙集有關人員及相關親屬「受迫害經歷」，以此「坐實」新疆「非法關押維吾爾族人」等「罪名」。其中「新疆受害者數據庫」由美國人斌吉恩（Gene Bunin）同反華的華盛頓大學人類學家達倫‧拜勒（Darren Byler）、趙樓蘭、法提瑪赫‧阿卜杜勒加福爾、東突成員塔依爾‧依明等人建立，得到美、澳等國有關方面資助與支持。「維吾爾過渡期司法數據庫」則是由「世維會」下屬挪威維吾爾委員會主席拜合提亞爾‧吾買爾建立，同樣有美「國家民主捐贈基金會」資助與支持。

稱僅極少數恐怖分子不獲護照

在昨日的發布會上，還展示了多名「受害者」親友通過錄製視頻表示，希望親人能夠早日回國。新疆公安廳副廳長亞力坤‧亞庫甫也表示，從未限制包括海外新疆籍人士出入境自由，亦未限制其與親屬聯繫，「我們希望廣大海外疆籍僑胞不信謠、不傳謠，放放心心地回國探親」。他又表示，絕大多數疆籍僑胞申請護照已獲受理並批准；僅有極少數涉嫌參與恐怖主義活動的人員，未被批准換發或補發護照。不過，亞力坤•亞庫甫並未透露不獲批准返國的人有多少。

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