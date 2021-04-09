佔湖南假幣檢獲量八成 道縣被戲稱「第二人行」

《中國新聞周刊》報道，近年中國年均收繳假幣近8億元（人民幣，下同）。道縣政法委數據顯示，2018年以來，道縣繳獲假幣2352餘萬元，佔湖南繳獲假幣80%。2018年以來，內地破獲假幣案1281宗，抓獲疑犯1986名，其中道縣籍者涉案107宗、174人，佔比均為8%。道縣製販假幣最「出名」的，要數壽雁鎮。當地居民稱，壽雁鎮有「中國第二人民銀行」之稱，市面上的假鈔則叫「壽雁版」。永州市公安局長車麗華稱，道縣是全國為數不多的偽造、買賣、運輸、持有使用假幣犯罪「一條龍」地區。

對此當局曾多次展開打擊行動，今年1月13日，警方掃蕩多處假幣工場，繳獲百元面額2015版假幣858萬餘元。2月21日，又對多個村製販假幣地點採取行動，繳獲20元面額假幣364萬餘元。3月16日，道縣警方主偵的跨雲南、廣西和湖南3省假幣案，再繳獲假幣990餘萬元。道縣的目標除收繳假幣量逐年增加外，還希望道縣籍人員參與的假幣案和被捕人數，今年由8%降至7%以下，明年降至5%以下，2023年降至3%以下。

入行易利潤大 「師承」廣東

假幣屢禁不止的一個主因，就是「入行」門檻不高。除在網上可買到假幣電子母版和學到製假技術外，製作假幣專用的特種打印紙、彩色油墨等，亦可通過網絡獲得。道縣警方稱，道縣的假幣犯罪最初主要「學習」廣東地區，但隨着打印機普及，一些道縣人開始自己打印假幣，現在當地「技師」已能燙印安全線，一層層疊加印刷不同的顏色，並形成凹凸感。警方說，這些「技師」可憑感覺，用普通顏料調出近似真幣的顏色，因此也報酬驚人。