遇難者頭七 台鐵鳴笛哀悼 尋回司機斷腿 報道稱煞車至最後一刻

花蓮辦法會 交通部長到場

太魯閣號上周五出軌意外釀嚴重死傷，中央社報道，昨日頭七，台鐵為表紀念，全線120列列車在上午9時28分同步鳴笛5秒，列車行經408車次事故地點時也長鳴致哀。花蓮縣政府下午3時在花蓮殯儀館舉行頭七功德法會，包括罹難者家屬、地方人士出席，林佳龍、江啟臣亦有到場。聯合報稱，現場瀰漫哀思，林佳龍相當低調，對媒體訪問只說謝謝。行政院長蘇貞昌昨主持行政院會時率全體閣員默哀，他並鞠躬向罹難者、家屬、傷者，深致歉意。他說，台鐵遇此大難，政府責無旁貸；經此變故，台鐵改革更要加速。

殉職司機姊：不留遺憾

今次出事列車損毁最嚴重的第8車廂在周二深夜被拖出隧道，自由時報報道，殉職司機袁淳修殘缺的一條腿也在車廂內找到，是罹難者中最後尋獲的肢體。報道稱，意外發生時，袁淳修奮力煞車，但因高速撞擊，肢體分離，殘缺的腿在頭七之前被發現，冥冥之中，也象徵他守護列車至最後一刻。袁的姐姐表示，原來弟弟這麼盡責，留守到最後，不留遺憾。

在頭七「回家」的還有一名罹難的25歲台鐵員工女兒卓思潔，中央社稱原本預計前日送回台東，但因遺體受損嚴重，修復師花了許多時間才修復，「讓她美美的回台東」。昨日下午台東市立殯儀館也舉行聯合法會，台東籍8位罹難者遺體已運回，預計下周六辦理聯合告別式及公祭。

涉造成今次慘劇的關鍵人物、肇事工程車司機李義祥，昨再被從看守所借提到花蓮地檢署問訊。檢方稱李義祥事發當天駕駛工程車搭載一名越南籍勞工「阿好」前往工地。事故發生時，兩人都在場。檢警稱，「阿好」逃逸約5年，李義祥涉非法僱用，前天下午已將「阿好」拘捕。

李義祥錄音 商處理工程車

昨台立法院交委會邀請行政院公共工程委員會、交通部、國家運輸安全調查委員會就台鐵事故涉及的問題舉行專題報告，台鐵透露，李義祥是在去年才換成地盤主任。工程會認為，李義祥為營造業負責人，卻擔任地盤主任，已違反營造業法相關規定，還有借牌掉包可能。

運安會楊宏智則透露，現場找到的錄音檔錄到李義祥與越勞討論如何救出卡樹叢的工程車，但詳細不方便透露。另又從廢墟中找到第二片工程車的記憶卡晶片，從裏面影像錄音中，大概有幾十秒內容跟工程車滑落有關，內容也很清楚講到車子狀况，兩人要怎麼處置等。他認為目前找到的證據，已還原現場約98%，剩下的2%則交給檢調負責。