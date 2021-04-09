涉洗兩億黑錢 台起訴向心夫婦

另涉違台《國安法》被偵辦

中央社報道，台北地檢署起訴書指出，向心夫婦曾與上海國太投資公司合作，國太於2011年至2016年間在內地以招攬黃金租賃等方案集資詐騙400億元人民幣，並以6000萬港元為條件，與向心擬定以購買中國創新、中國趨勢股票方式，創造國太在香港借殼上市假象。國太又將2.03億港元匯入中國創新、中國趨勢帳戶並取得股份，並約定日後將錢流回國太。

不過，2016年國太被查，徐姓負責人後被判終身監禁。同年8月9日公安赴港與向心約談，同月19日向心偕妻赴台，到一家銀行各開設一個帳戶。向心還將2.03億港元從公司帳戶匯進與龔青在港2家銀行開設的聯名帳戶，此後再陸續將約3億元新台幣（約8205萬港元）匯入台灣的銀行，購買台北的3個豪宅單位。此外，向心一度向台灣經濟部投審會申請設立「中華資本股份有限公司」，欲經營不動產買賣等業務，但遭駁回。