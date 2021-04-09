禁供貨 美商務部列7華科技實體入黑名單

美兩棲艦隊進南海 拜登上任第4次

美商務部公告顯示，7家公司包括3間半導體公司天津飛騰信息技術有限公司、上海集成電路技術與產業促進中心、深圳市信維微電子有限公司；《華盛頓郵報》稱這3家公司都與解放軍有關，其中天津飛騰利用美國軟件商生產微型晶片，來驅動中國超級電腦，以從事超音速武器研究。另4個實體是分別位於濟南、深圳、無錫和鄭州的國家超級計算中心。美商務部表示，這些實體都參與了中國軍方使用的超級電腦的建造，或協助中國軍事現代化及大規模毁滅性武器的發展。

另外，內地智庫北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台昨日在微博稱，前晚至昨日凌晨，美國海軍兩棲攻擊艦「馬金島號」（USS Makin Island）和兩棲船塢運輸艦「聖地牙哥號」（USS San Diego）組成的「馬金島號」兩棲戒備大隊，從印度洋經馬六甲海峽進入南海。此前中央社報道，美軍導彈驅逐艦「麥凱恩號」（USS John S. McCain）前日通過台灣海峽，是美國總統拜登上任後美艦第4次穿越台海。