CGTN復播 被投訴強迫維族童受訪

CGTN 2月遭英國通訊管理局（Ofcom）撤銷牌照後，轉向CSA提出申請，並於上月3日獲得播放執照，得以於全歐復播。法國人權組織曾就此抗議，監督法國廣播電視傳媒的CSA當時強調，將嚴厲監督CGTN是否遵守有關法規要求，一旦違規會出面監管。

CNN曾訪維族童 哭訴想團聚

法國國際廣播電台中文網和中央社報道，「保護衛士」在新聞稿中指出，有關投訴將成為該組織提供給歐盟和美國監管機構的新證據之一，以證明CGTN嚴重侵害人權，以及為了中共利益而故意扭曲事實與欺騙。阿布都熱依木的妻子阿布萊特（Muherrem Ablet）、女兒穆赫利塞（Muhlise）和兒子希克邁特（Hikmet），2015年底返回新疆喀什辦理護照後就再也無法出境，CGTN報道，阿布萊特涉嫌「煽動種族仇恨」前年被捕。美國有線新聞網絡（CNN）日前在阿布都熱依木同意下，到喀什訪問他的家人，穆赫利塞一度在鏡頭前哭訴「我現在沒有媽媽陪着，我也沒有爸爸，我只是想和他們團聚」。

未經父親同意 拍同一家庭「訪問」

其後CGTN也播出這個家庭的訪問，指控CNN「打擾」穆赫利塞一家，她在該報道中更稱根本不想到外國和父親團聚，家人則指阿布都熱依木拋妻棄子。阿布都熱依木批評，CGTN未經他同意，強迫他年僅10歲的女兒受訪，並播出有關畫面，是侵害人權。

至於受到中國政府制裁的鄭國恩，他指控CGTN污衊他散播謠言，但卻從未與他聯繫，給予他回應的機會，認為這有違傳媒客觀公正的原則。