瑞麗半年3爆疫 市委書記被撤職 通報指「毁全國防控大局」 德宏州委書記同免職

雲南省紀委省監委網站昨日上午通報稱，經雲南省委日前批准，省紀委省監委立案調查德宏州委常委、瑞麗市委書記龔雲尊在疫情防控工作中嚴重失職失責等問題。通報指，瑞麗在半年多時間內連續3次發生新冠疫情，特別是此次疫情，「嚴重衝擊和破壞了全國、全省疫情防控大局，嚴重衝擊和影響了全省經濟社會發展和工作大局，造成嚴重後果和惡劣影響」。龔雲尊「負有主要領導責任」，經省委研究同意，給予其撤銷黨內職務、政務撤職處分，降為一級調研員。

撤職前晚仍出席疫情發布

據當地媒體報道，龔雲尊周三（7日）晚9時40分仍有出席瑞麗市疫情防控新聞發布會，表示為加大社區管控，提升疫情防控精細化、規範化、科學化水平，將繼續對瑞麗主城區實施居家隔離管理，解除時間視疫情情况而定；同時封控管理45個重點接觸區域。3月27日中午，龔雲尊還在瑞麗市指定接種點接種新冠疫苗，並呼籲民眾積極打疫苗，但兩天後當地即爆發疫情。4月1日晚，龔雲尊接受央視《新聞1+1》採訪，表示當地疫苗供應不成問題，「下一批15.9萬劑已經在路上，今晚就可以到達，明天上午8點準時開始接種」。

雲南網昨日下午通報，雲南省委決定免去德宏州委書記趙剛的職務，由雲南省民政廳廳長姜山接任。另外，雲南省紀委省監委還在對龔雲尊的撤職通報中要求，全省各級黨組織和黨員領導幹部要引以為戒，汲取深刻教訓，堅決糾治疫情防控工作中的形式主義官僚主義問題，整治疫情防控工作中不擔當、不負責等失職失責行為，抓緊抓實抓細「外防輸入、內防反彈」各項措施，築牢祖國西南安全屏障。

瑞麗疫情「高度疑似」緬甸輸入

雲南省紀委省監委通告中並沒有說明是哪「3次疫情」，翻查內地媒體報道，瑞麗在去年9月，曾發生兩例從緬甸輸入的個案，瑞麗也因此封城防疫；在今波疫情爆發後，龔雲尊3日稱，此次瑞麗疫情新冠病毒全基因組序列高度同源，與緬甸上傳GISAID（全球共享流感數據倡議組織）數據庫的28條基因組序列同屬B.1.36.16進化分支，高度疑似引起瑞麗疫情的病毒通過人或物從緬甸輸入。

地處中緬邊境、雲南西部的德宏州瑞麗市自上月30日至今，連續有新增本土病例。國家衛健委昨日公布，內地7日新增的11宗本土確診病例均來自雲南，其中包括6宗緬甸籍病例，雲南現累計有本土確診76宗。此外，雲南衛健委通報周三新增1宗無症狀個案，亦為緬甸籍。

（抗疫新階段）

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