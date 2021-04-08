稱不接受因維權報道判刑 記者三違「社區矯正」抗議

檢方：報道不實且組織村民求神

李小根又名李根，曾在湖南《當代商報》等媒體供職，擅長維權報道。由於神木縣沙峁鎮石角塔村的村辦煤礦遭官方收回，村民維權10餘年仍沒解決問題，於是找到李小根並希望其關注此事。李的介入，也令他在2019年8月被神木市檢察機關以涉觸犯尋釁滋事罪告上法庭。

檢方稱，村民伙同李小根多次在網上報道不實信息，李又組織百餘村民集體下跪求神，供其在網上發布；宣傳不信政府信鬼神的言論，涉觸犯尋釁滋事罪。檢方的主要證據，是李在報道中上載了被證實為村民提供「偽造的公文資料」。

學者：官員若覺損名譽可自訴

中國政法大學刑事司法學院教授羅翔曾表示，檢方對此事定性極為不妥。羅翔稱，如果當地官員認為自己名譽受到侵犯，可提起刑事自訴，而不能由公訴機關越俎代庖，更不能祭出尋釁滋事的「殺威棒」。北京外國語大學國際新聞與傳播系教授展江也表示，即使記者輕信並公開虛假材料，但如沒有故意揑造和歪曲事實，最多應承擔民事侵權責任，動用刑罰並不恰當。

去年12月25日法院對李案作出終審判決，李也被送返回湖南原籍執行緩刑社區矯正。李對本報稱，因報道村民維權被判刑不可接受。由於已被關押10個多月，若判囚1年，僅需服刑約2個月即可獲釋。為此他3次觸動違反社區矯正監督管理紅線，被警告後，近期將被由緩刑改判收監。

明報記者