太魯閣號最後一節車廂拖出 再發現殘肢 地檢：工程車司機當天非巡視工地

50死者 49人已確認身分

《自由時報》及中央社報道，本次事故清理的最後一節車廂、第8車廂在周二深夜10時52分被拖離清水隧道，工程團隊在動工前特別焚香祭拜，祈求能夠順利平安進行。第8車廂共有27名乘客死亡，被拖出的車身嚴重變形，支離破碎，只剩半個車頭，拖離過程中因損毁嚴重一度停滯。台鐵原計劃切割車身後再拖出，但在一位義務幫忙、退休老師傅的建議下，得以讓第8車廂完整拖出。在現場指揮的台灣交通部長林佳龍對此表示感謝，稱專業建議使清理時間至少節省了一天。他又稱，接下來要鋪設鋼軌、枕木、重建電力設施、復原號誌等，再配合隧道結構安全檢測，盼在安全第一的前提下，盡快恢復線路通行。

花蓮地檢署檢察長俞秀端昨表示，在現場發現一些殘骸，包括一截小腿及身體的組織，可能屬另一名死者或死亡名單上死者的遺骸一部分，正在採集DNA鑑定中。目前50名死者中，49人已確認身分，47人已核發遺體相驗證明書；另2人為外籍，沒有家屬出面認領，現在暫存殯儀館。

俞秀端表示，現場查扣的列車行車記錄器、行控中心資料及肇事車記錄器都交由台灣國家運輸安全調查委員會分析，以還原現場狀况。目前檢方已約談20人次以上，當天與李義祥一同到場的另一人疑為副駕駛，檢方拘提中。她還證實，李義祥當天不是去巡視工地，其他則仍不便說明，表示地檢署組成專案小組，力求在最快時間內釐清事實真相，以慰死者在天之靈。

交通部盼賠償金參照普悠瑪事故

林佳龍和台灣鐵路管理局代理局長祁文中，昨日赴立法院報告事件。有國民黨立委質詢指出，普悠瑪事件最終的賠償數字是1570萬元，但這次台鐵提出的540萬元（約148萬港元），比上次還要低；林佳龍回應，台鐵初步賠償金額是從540萬元起，他個人態度則是希望極力爭取，把賠償金額跟補償金額爭取到最多，目標是比照普悠瑪事件數字，不過調查還有待釐清各方責任歸屬。