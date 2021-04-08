警告土耳其在野黨不得干涉新疆 中國大使被召見

兩反對黨政客發文悼念巴仁鄉動亂

土耳其兩名反對黨人物，在野「好黨」（IYI）黨魁阿克謝內爾及在野「共和人民黨」（CHP）籍安卡拉市長亞瓦什，星期一（5日）在社交網站貼文悼念1990年新疆巴仁鄉動亂事件，稱新疆維吾爾人受到迫害。中國駐土耳其大使館在Twitter回應稱，堅決反對及強烈譴責任何人挑戰中國主權，中方保留作出正當回應權利，帖文標註了兩人帳戶。事件引起土國民眾不滿，批評華使館威脅政黨領袖及首都市長，違反外交禮節、跨越紅線。土外交部為此召見劉少賓表達不滿。

趙立堅昨在記者會表示，中國駐土使館第一時間闡明中方嚴正立場，「有關回應完全正當合理，無可指摘」。他表示，土耳其自身也長期遭受恐怖主義和分裂勢力之苦，希望土耳其各界「正確、理性、客觀看待中方維護國家主權和領土完整的堅定立場」。法廣網稱，約有萬名維吾爾人逃離新疆後生活在土耳其，土國曾是維吾爾人人權主要維護者，但近年卻很難聽到土國就此發聲。