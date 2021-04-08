美澄清無與盟友商抵制北京冬奧 　

日官房長官：日美沒討論抵制

2022年冬奧會定於明年2月4日至20日在北京舉行。美國之音報道，普賴斯（Ned Price）在例行記者會上被問到拜登政府有關冬奧會的計劃時說，美國想法是「與世界各地的伙伴與盟友密切磋商」，協調行動。至於是否正在與盟國討論是否考慮聯合抵制時，普賴斯說，「這是我們當然希望討論的事情。」

普賴斯表態被傳媒視為美國將聯合盟國抵制北京冬奧。據美國商業頻道（CNBC）稱，美國務院一名高級官員當晚發郵件向媒體澄清，「我們對2022年冬奧會的立場沒有改變。我們沒有，也不會與盟友和伙伴討論聯合抵制（事宜）。」

另路透社昨引述日本內閣官房長官加藤勝信表示，日美沒討論可能抵制北京冬奧的問題。此前，美國奧委會已表示，不支持美國運動員抵制北京冬奧。 中國外交部新聞發言人趙立堅昨回應有關問題稱，美方已澄清沒有抵制北京冬奧的想法。趙立堅表示，「我們有信心與各方一道，將2022年北京冬奧會辦成一屆非凡、卓越的奧運盛會。」

（綜合報道）