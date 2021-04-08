粵疫苗不足 穗深莞5市優先接種 知情自願下 內地港澳人士可免費打針

中新社報道，5個重點城市是珠三角地區的重要口岸和省會城市，毗鄰港澳地區，涉外活動多，防輸入任務艱巨，優先推進轄區全民接種，因此廣東提出「區分梯次、板塊輪動」策略。具體而言，在疫苗供應方面，實行「分區保障」。近期廣東會將絕大多數疫苗按接種權重分配給上述5市，其餘地區的供應僅以保障高風險人群補種和接種第二劑次（間隔28天至56天）的人群為主。後續待國家對廣東增加疫苗供應，該省將逐步在其他地區擴大供應量。

廣東接種人口900萬 不到一成

在推進接種方面，實行「分區輪動」。廣東優先要求5市加快接種，其他地區依次推進接種工作。各地市安排各區域錯開時間接種，既保證重點服務區域疫苗供應不減量，又保持整體接種進度不下降，節省疫苗配送人力、物力，提升疫苗周轉效率。

對於不同地區，廣東要求合理調配轄區內各級醫療資源，提升接種能力。其中對於5個重點城市及流動人口眾多的地區，主要在交通便利、人口相對集中的區域，例如體育館、會展中心等公共場所設置大型臨時接種點，保障疫苗供應，集中接種，快速提升單日的接種量。對於其他人口較少的地區，則多渠道開放預約途徑，主要依靠固定接種點，方便重點人群接種。

官方數據顯示，截至周一（5日），廣東有3014家接種點和近1.2萬個接種單元，其中固定接種點和接種單元分別達2334家和6315個，大型公共場所、場館、集體單位及巡回點等臨時接種點和接種單元分別有680家和5612個。目前，廣東每日接種能力達到150萬劑次以上，截至周一已累計接種逾1121萬劑次、約901萬人。以廣東常住人口1.15億人計算，接種人數尚不到一成。

港人保障補償同內地居民

另外，國家衛健委網站發布的通知指出，在內地工作和生活的港澳人士，需憑公安部門發出的港澳居民居住證或內地醫保參保憑證接種疫苗，有關保障政策與內地居民一致；在內地學校工作和學習的港澳籍師生接種疫苗政策與內地師生同等對待；如接種後出現異常反應，有關救治和補償政策原則亦與內地居民一致。通知還提到，不在上述接種範圍內的港澳人士，原則上不納入在內地免費接種疫苗範圍，若今後開放自費接種疫苗，可在知情自願的前提下參加自費接種。

國台辦：內地台灣人接種安排待公布

中央社報道，國台辦發言人朱鳳蓮上月底在例行記者會上表示，在陸台灣人接種疫苗事宜，已納入大陸全人群免費接種工作的統一部署，有關政策和具體安排會盡快公布。

（抗疫新階段）

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