減貧白皮書：中國貧困標準高於世銀 今年盼助3000萬脫貧者就業

指改革開放以來7.7億農村人脫貧

據新華網報道，白皮書指出，自改革開放以來，按中國現行貧困標準計算，中國已使7.7億農村貧困人口擺脫貧困；按照世界銀行國際貧困標準，中國減貧人口佔同期全球減貧人口70%以上。

在農村人口方面，白皮書顯示，中國貧困地區農村居民人均可支配收入，從2013年的6,079元（人民幣， 下同）增長到2020年的12,588元，年均增長11.6%。其中自2016至2020年，內蒙古、廣西、西藏、寧夏、新疆等5個自治區，和貴州、雲南、青海3個多民族省份貧困人口累計減少1560萬。28個人口較少的民族已全族脫貧。

國家鄉村振興局副局長洪天雲表示，中國在貧困人口的識別和退出衡量標準是戶年均純收入要穩定超過現行國家扶貧標準，穩定實現不愁吃、不愁穿和義務教育、基本醫療、住房安全，及飲水安全保障。不僅涉收入問題，還有貧困人口生存權、發展權的實現程度。統計顯示，2020年底中國建檔立卡貧困人口全年人均純收入達10,740元，遠超國際極端貧困標準。因此總體而言，中國相關標準已高於世界銀行的極端貧困標準，也高於聯合國2015年通過的《2030年可持續發展議程》確定的絕對貧困線標準（每人每日生活費不足1.25美元）。

監察脫貧者收入 「早幫扶」防返貧

中央農辦副主任、國家鄉村振興局局長王正譜則表示，中國在脫貧攻堅戰之後面臨的首要問題是防止返貧，將建立監測和幫扶長效機制，監察脫貧戶收入狀况，和義務教育、基本醫療、住房安全，及飲水安全等保障項目，對目標人群做到「早發現、早干預、早幫扶」；在國家層面，也將對各地工作進行定期調度，研究分析、通報情况，改善農村低收入人口的監測幫扶機制，「立足國情和農情，分層分類做好救助工作」。

國家鄉村振興局副局長夏更生稱，中國脫貧人口距離中等收入水平還有一定差距，中國將在農業增收、農民就業、農村創業等3方面採取一系列措施，推動1億脫貧人口進入中等收入群體。他說，今年中國確立脫貧人口就業規模不少於3000萬的目標，「目前進展相當順利」。