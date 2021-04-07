山東艦細節曝光 士兵生活分「小區」一日七餐

【明報專訊】在遼寧艦航母編隊赴西太平洋訓練之際，官媒昨日披露入列一年多的首艘國產航母山東艦的近防裝備及官兵伙食等細節，包括首次出現12架殲-15「飛鯊」戰鬥機在甲板上列陣，以及反導艦炮及機庫的情况。
央視登艦採訪 軍官介紹反導炮
央視新聞早前派員登艦採訪，報道畫面顯示，在山東艦兩架殲-15戰機起飛時，艦島周圍和後半段甲板還停放着10架戰機。東方網「演兵場」稱，這種佈局可最大限度提升航母艦載機的出擊速度，極具實戰意味。山東艦主要武器裝備為反導艦炮，類似美軍的密集陣系統；據艦上軍官介紹，射速可達到一分鐘近萬發，是航母的末端防禦手段。報道還提到航母的核心戰力——艦載機的機庫消息。山東艦機庫上方有可活動平台，艦載機通過平台進出機庫。機庫地面上存在大量「繫留座」，配合「繫留索」使軍機保持穩定。
山東艦從開工到交付歷時6年，參與研製及測試單位達532家，央視指其突破船體結構、動力核心設備這兩項制約中國航母發展的技術瓶頸。全艦整體面積相當於3個足球場，有3000多個船艙。山東艦還首次實施「社區化管理」，分成一個一個小社區，除了吃飯，平時工作、洗衫、睡覺等都在小社區完成，包括去圖書室，以及包括間餐、夜餐一日七餐的伙食。艦上官兵又稱，出海時不能用手機，但艦上設衛星電話，如有急事仍可和家人聯絡。