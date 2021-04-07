山東艦細節曝光 士兵生活分「小區」一日七餐

央視登艦採訪 軍官介紹反導炮

央視新聞早前派員登艦採訪，報道畫面顯示，在山東艦兩架殲-15戰機起飛時，艦島周圍和後半段甲板還停放着10架戰機。東方網「演兵場」稱，這種佈局可最大限度提升航母艦載機的出擊速度，極具實戰意味。山東艦主要武器裝備為反導艦炮，類似美軍的密集陣系統；據艦上軍官介紹，射速可達到一分鐘近萬發，是航母的末端防禦手段。報道還提到航母的核心戰力——艦載機的機庫消息。山東艦機庫上方有可活動平台，艦載機通過平台進出機庫。機庫地面上存在大量「繫留座」，配合「繫留索」使軍機保持穩定。

山東艦從開工到交付歷時6年，參與研製及測試單位達532家，央視指其突破船體結構、動力核心設備這兩項制約中國航母發展的技術瓶頸。全艦整體面積相當於3個足球場，有3000多個船艙。山東艦還首次實施「社區化管理」，分成一個一個小社區，除了吃飯，平時工作、洗衫、睡覺等都在小社區完成，包括去圖書室，以及包括間餐、夜餐一日七餐的伙食。艦上官兵又稱，出海時不能用手機，但艦上設衛星電話，如有急事仍可和家人聯絡。