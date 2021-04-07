運安會：工程車落軌「1分多鐘」台鐵撞 初步調查指列車急煞4秒 「司機已盡最大努力」

太魯閣號408次列車上周五（2日）行駛台鐵北迴線「和仁-崇德」路段，在清水隧道口前撞上落軌工程車而出軌，造成50死逾200傷。綜合《聯合報》、中央社等報道，運安會近日搜查取得列車及工程車行車記錄器、車廂監視錄影設備影像、列車控制編輯完成與監控系統（TCMS）與列車自動保護系統（ATP）紀錄，以及鐵路附近公路監視器等，重組事發經過。

李義祥「獨自巡視工地」不實

運安會昨表示，據監視器和工程車記錄器顯示，工程車於上午8時49分59秒進入工地，車上載有很多車胎，當時工地還有電單車和吊車等車輛。9時28分50秒至9時29分，列車撞上工程車後產生大量粉塵；9時33分16秒，工地的車輛有所移動。這證實工程車司機兼工地主任李義祥早前「獨自到工地巡視」的說法不實。

工程車「卡樹叢」熄火 翻滾落軌

運安會主委楊宏智稱，初步研判工程車在一處轉彎位卡到樹叢後熄火，之後翻滾從邊坡滑落，車頭面向和仁隧道；約1分多鐘後，從和仁隧道駛至的太魯閣號與其迎頭相撞出軌，撞上清水隧道口左側，並將工程車車頭及吊臂撞脫帶入隧道，一路滑行至隧道320米深處才停下。列車8節車廂全部脫軌，第8車廂（車頭）左側全毁，第7與第6車廂脫節，第4至7車廂均嚴重變形。至於工程車熄火後，李何時下車及車輛如何滑坡等詳情，楊說涉犯罪調查，運安會不便說明。

反應時間7秒 煞停需16.6秒

對於太魯閣號事發時狀態，楊宏智在記者會前受訪稱，司機袁淳修「所掌握的東西、該做的都有到位」。他在會上進一步說明，列車以時速125公里行駛，沒超過限速130公里，駛出和仁隧道後有一小段彎道，至見到工程車，反應時間應僅約7秒，司機當時緊急鳴笛並全力啟動煞車達4秒，但仍遠遠不夠。據列車TCMS和ATP系統記錄，列車在9時28分35.5秒駛出和仁隧道，9時28分43.6秒，ATP顯示緊急緊軔作用，代表司機稍早已啟動煞車；9時28分45.5秒，列車以時速121公里撞擊工程車。台鐵此前估算，按太魯閣號時速，由煞車至停下約需16.6秒。

袁淳修和助理司機江沛峰均在事故中喪生，兩人在昨天上午火化。交通部長林佳龍昨在袁移靈火化前到靈堂向家屬致意，稱袁堅守崗位守護乘客到最後一刻，是因公殉職，將以他為榮，會向行政院爭取最高的冒險犯難撫恤。

李義祥工程承包商財產遭扣

台鐵局日前聲請暫時查封李義祥、義祥工業社及工程承包商東新營造的財產，昨天獲花蓮地方法院批准。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676