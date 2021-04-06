台鐵倖存者揭多人在場 涉違規假日施工 不符負責人「獨自一人巡視」說法

花蓮地檢處追查在場者身分

太魯閣號408次列車本月2日撞上滑落路軌的工程車，造成50死、逾200人傷亡慘劇。台媒報道，台中有民眾騎車環島，在路旁拍攝隧道景色，回家後檢查照片，發現於太魯閣號事故前7分鐘，肇事工程車仍停在空地。

肇事工程車司機、義祥工程負責人李義祥此前作供稱，當天沒有施工，他「獨自一人」去巡視工地，並稱自己「有拉手掣，更有用石頭擋着車軚」。

《聯合報》報道，有事故倖存者近日於網絡上傳照片稱，當天拍到李義祥與4、5名穿藍衣男子在斜坡上觀望出事列車。網民質疑眾人均為地盤工人，當天偷施工，指控李說謊。台鐵早前宣布清明假期沿線全面停工。

據拍攝者稱，他是停在隧道外的第一車廂（車尾）乘客，列車9點28分撞擊後，他9點49分拍下照片，當時以為相中人是救援人員，後來看新聞才認出是李。他又指，李一行人在坡上停留了很長時間，還一度走下來查看情况。

短片見李義祥事後吸煙嚼檳榔

網媒「ETtoday新聞雲」昨亦曝光多段現場車輛行程記錄儀拍攝短片，顯示李當時在工棚前不斷打電話，隨後面容輕鬆地與他人聊天，又一度低頭劃手機、吸煙和嚼檳榔，在看到受傷旅客拖行李走上斜坡時亦沒有幫忙，直至警方詢問後被帶走。

網民一度指認前述乘客相片中一名藍衣人為葉姓男子，但葉男家屬其後於網上澄清，葉男亦是第一車廂乘客，由於無大礙，事故後自行下車爬上斜坡而被拍到。此外，台灣交通部在昨天下午記者會上，又稱相中另一人為工程監督公司「聯合大地」安全人員。聯合大地後反駁稱，公司張姓安全人員當日在花蓮掃墓，接到事故消息的2小時後方趕到現場。

花蓮地檢署檢察長俞秀端表示，經查當天確實不止李義祥一人在工地現場，檢方正努力追查掌握的相關證據，目前尚未知在場者身分，呼籲民眾若有在場人士的照片或姓名等線索，可聯絡花蓮地檢署。俞又稱，除李外，地檢署目前已傳訊超過10人。

交通部暫扣押財產

台交通部昨稱，將向李義祥索償，並已針對其財產進行假扣押。台鐵將對李義祥和工程承包商「東新營造」提起民事、行政及刑法3方面法律訴訟，依法索償。台鐵前天表示，李原為東新營造的品質管控人員，去年12月後改為工地主任，工地主任資格要先經過業主代表中棪工程顧問公司與監督單位聯合大地審查，再送到台鐵花蓮工務段審查，不清楚為何審查會通過，指3個單位明顯都有疏失，將追究行政責任。台鐵副局長朱來順還稱，李變更為工地主任後沒有上報，涉嫌故意隱瞞身分。

事故翌日，花蓮地檢署依過失致死罪聲請羈押李義祥，遭地方法院駁回，裁定李以50萬元新台幣（約13萬港元）保釋，檢方不服提抗告。花蓮法官前晚重新裁定羈押李兩個月，並禁止接見、通訊等，李當晚被押解至花蓮看守所。