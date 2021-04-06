雲南瑞麗疫情未受控 增15宗本土病例

11人為緬甸籍

當局緊急招募千名翻譯義工

雲南衛健委昨通報，新增的15宗確診病例和5宗無症狀感染，均是在瑞麗市對重點人群和密切接觸者的檢測中發現，已即時用負壓救護車轉運至定點醫療機構。目前，雲南現有確診病例51宗，其中本土48宗，無症狀感染56宗，其中本土37宗，患者均在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察。

瑞麗疫情反彈後，雲南省、德宏州、瑞麗市三級外事系統立即啟動應急預案，招募緬語翻譯志願者投入核酸採樣、流行病學調查溯源、轉運救治和疫苗接種等各項防控工作。

央視報道，近年來，在瑞麗市生活、工作的緬甸籍人口眾多。為了不讓語言溝通障礙影響整體疫情防控，緬語翻譯踴躍報名，第一時間投入工作。在瑞麗市外籍人員服務管理中心疫苗接種點，4月3日一天內有1.5萬人進行疫苗接種。大量翻譯持工作證，為緬籍人士接種提供全流程的服務。

目前，瑞麗全市已有千餘名緬語翻譯志願者投入防控一線，為數萬緬籍人士提供服務。翻譯志願者梁羽表示，其主要工作一是為緬甸籍接種人者量體溫，二是告知緬籍人士接種的提前告知書，三是在接種時，準確翻譯醫務人員對緬籍接種者的要求。

（綜合報道）

（抗疫新階段）