遼寧號6艦南下太平洋 055艦首護航 日本關注 台專家：解放軍航母戰鬥群完成拼圖

共同社引述日防衛省統合幕僚監部消息，3日上午8時許，海上自衛隊在長崎縣男女群島西南約470公里海域，發現了由6艘軍艦組成的遼寧號戰鬥群，除了航母遼寧艦外，另外5艘軍艦分別是055型驅逐艦南昌號、052D型驅逐艦成都號和太原號、054A型護衛艦黃岡號及901型綜合補給艦呼倫湖號。艦隊隨後南下，經過沖繩本島和宮古島之間海域，向西太平洋駛去。4日下午一架隸屬解放軍海軍的Y-9反潛巡邏機，在沖繩本島與宮古島之間公海上空往返。防衛省認為這是中國加強海洋活動的一環，正在警惕其動向。

台前海軍艦長：

055屬指揮艦 防空能力最強

遼寧號南下是055型萬噸大驅首次擔綱護衛任務。中央社引述台前海軍新江軍艦艦長、海軍官校軍事學科部教官呂禮詩指出，055是艦隊中的防空指揮艦，防空能力最強。因此055的加入可視為航母戰鬥群最後一塊拼圖完成。

美軍羅斯福號今年第三度入南海

由北京大學海洋研究所主持的智庫「南海戰略態勢感知計劃」平台昨亦通報，4日上午8時許，美海軍「羅斯福」號航母打擊群經由馬六甲海峽進入南海活動。這是「羅斯福」號本年度第三次進入南海活動。

「南海戰略態勢感知計劃」平台主任胡波分析指出，美軍航母行動變得突然規律性降低，實戰部署的意味顯著加強。4月3日「南海戰略態勢感知」平台還發布消息稱，美國海軍的「馬斯廷」號導彈驅逐艦出現在了東海長江口附近海域，並一路向南。該艦3月27日從日本港口橫須賀出發，徑直前往東海，明顯針對中國。

中央社引述台國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲認為，羅斯福號進入南海是戰略機動部署。台中華戰略前瞻協會研究員林穎佑亦表示，本次055驅逐艦是首與遼寧號搭配，對美軍來說，可藉機觀察解放軍海軍實力，了解艦隊戰術、編隊及編制，甚至如何進行跨戰區的聯合作戰模式。

中國海軍：例行訓練 有利維護主權

對於本次遼寧艦戰隊群南下，央視新聞昨晚引述海軍新聞發言人高秀成大校稱，目前中國海軍組織遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域訓練，這是根據年度工作計劃組織的例行訓練，旨在檢驗部隊訓練成效，有利於提高維護國家主權，安全、發展利益的能力。今後，中國海軍仍將按計劃常態組織類似演訓活動。

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