法記者撐新疆被指「虛構人物」 受訪稱曾任央視主播

法國《世界報》（Le Monde）早前報道稱，在CGTN網站上刊文，表示「一些西方媒體描述的新疆和我所見所聞迥然不同」的獨立記者勞倫斯•博夢（Laurene Beaumond）並不存在，此事引發輿論嘩然。上周五（2日），CGTN網予以駁斥，稱作者使用的是筆名。

稱新疆文章僅為見聞 「站不住腳」

《費加羅報》上周五刊出一篇獨家專訪，確認文章作者並非虛構，而是一名住在法國西部薩特省40歲出頭的法國女性。該女子稱曾是央視法語台主播，又表示引發爭議的文章是自己主動提筆撰寫 。勞倫斯•博夢筆下的新疆「一片和諧」，她表示並未作新聞調查，僅僅記錄了「見聞」。

報道引述勞倫斯•博夢稱，她已意識到自己的「立場站不住腳」，出於對自身安全的擔心，她將不再使用此筆名，但並不排除繼續與中國傳媒合作。報道分析稱，目前，中國在全球範圍展開了一場輿論戰，目的是消除國際社會針對中國人權狀况的批評。

專訪刊出後，內地網絡昨日出現要求《世界報》道歉的言論。觀察者網刊文稱，「你們（《世界報》）是否道歉，證明着你們對假新聞的態度。」