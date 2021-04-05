制裁下多省推包機補貼 新疆成旅遊新熱點

台州籍遊客遊疆賞千元消費券

中新網報道，投入800萬元（人民幣，下同，約948萬港元）援疆資金的「2021年『台州萬人遊阿拉爾」」旅遊援疆項目近日正式啟動。浙江台州籍遊客可憑電子券或紙質券在指定商舖消費，標準為每人1000元，組織方並向組團旅行社獎勵每人300元。

廣東省則推出南、北疆多個8到10日旅遊項目，報團者還可獲得1500元補貼。此外，湖北、山東等省市亦在近期分別開出旅行包機首航新疆。

疆棉風波後旅遊諮詢增3倍

據廣東南湖國際旅行社據顯示，今年進入3月，客人諮詢新疆遊的數目已大幅增加。自3月25日「我支援新疆棉花」的口號在內地互聯網提出以來，相關新疆遊的諮詢更比平日激增300%左右。旅遊平台馬蜂窩數據顯示，「4月新疆去哪」的搜索熱度在近期上漲了275%，「新疆攻略」的搜索熱度上漲74%。

北京市民張小姐接受本報電話採訪時表示，她報了南疆喀什6天來回飛機團，收費兩千多元。「我是在『新疆棉花事件』之前報名的，結果第二天棉花的事情出來了，就乾脆再拉了幾個朋友一起。」她稱之前走過北疆，這回再遊南疆，並表示會考慮買一些新疆棉織品回京餽贈親友，「用實際行動來支持新疆棉花」。

另據天山網，在清明假期，新疆鐵路部門還以賞花踏青為主題，在4月2日、5日、9日開行3列假日旅遊專車，目前3趟專車席位已售罄。新疆鐵路方面表示，目前新疆鐵路春遊系列共設計8類產品，計劃開行19列旅遊專車。除了春遊專車，還將組織環遊北疆、暢覽南疆、南北疆環遊、紅色旅遊等專車，全年計劃開行121列旅遊專車，預計接載遊客3.5萬人次。