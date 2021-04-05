按中央要求 趙紫陽家人搬離舊居

北京富強胡同6號院，在中共建政後，包括中共前總書記胡耀邦等政要都曾入住過，1989年六四事件後，趙紫陽被軟禁於此直到2005年逝世。

「趙紫陽時代」落幕 忌日悼念不再

據內地獨立記者高瑜稱，昨日，趙紫陽一家使用32年的各個房間都在收拾行李裝箱，準備搬離富強胡同6號院。這也意味着，這座四合院的「趙紫陽時代」正式落幕。六四事件後，趙紫陽被軟禁直到逝世，趙的骨灰也一直存放在舊居，直到2019年10月18日，才與亡妻梁伯琪合葬在北京昌平區的民間公墓天壽園。

趙紫陽落葬後，根據中共關於已故領導人住房管理的相關規定，由其子女居住的富強胡同6號院公房將由中辦收回。2016年11月30日，中共總書記習近平曾召開中央政治局會議，通過規範黨和國家領導人有關待遇等文件。會議進一步規定黨和國家領導人辦公用房、住房、用車、交通、工作人員配備、休假休息等待遇，明確提出黨和國家領導人退下來要及時騰退辦公用房。

本報曾在2019年5月20日報道，胡耀邦的後人已於5月19日搬離了胡耀邦生前居住的北京市西城區會計司胡同25號四合院。

明報記者