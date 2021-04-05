初步調查：太魯閣號煞車不及撞工程車

台方日前初步判斷，一輛疑未拉好手掣的工程車從附近山坡滑落路軌，太魯閣號行至花蓮清水隧道口時與其碰撞而出軌，但未清楚工程車是否在列車經過瞬間滑落。《聯合報》報道，列車行車記錄器前天被找到，楊宏智稱，現有畫面顯示，在列車經過前，肇事工程車已躺臥在軌道，列車「煞車來不及」，現在最重要是調查工程車什麼時候滑下去、怎麼滑下去，以及究竟有無煞車。

運安會昨天在第4節車廂前新發現肇事工程車行車記錄器其中一張記憶卡，目前正在尋找另一張。楊宏智表示，該行車記錄器初步看沒有受損，預估兩天內可了解事故始末。但他稱，工程車有否拉手掣，無法從行車記錄器得知，將需尋找其他證據。

交通部長口頭請辭：不會迴避責任

中央社報道，台行政院發言人羅秉成昨證實，行政院長蘇貞昌前天接獲交通部長林佳龍口頭請辭電話，院長肯定林負責任的態度，但表示現階段以搶修、搶通為先，做好善後，暫不談請辭問題。林佳龍昨表示，他絕對不會迴避責任，目前要負責將整個事故傷害降到最低。

據花蓮地檢署檢察長俞秀端通報，截至昨天下午3時，該署確定事故死亡人數為50，其中48人已確定身分，另有兩具遺體待指認。俞秀端說，前天在第6車廂發現的部分殘骸，其實屬於確定身分48人中的一名。因列車部分車廂仍未拖離隧道，罹難人數不排除會再修改。

另據央視昨報道，事故中唯一一名大陸乘客輕傷已出院，該名乘客是在台灣就讀大學的大陸學生。事故中，撞擊導致他下頜出血，所幸只是輕傷。