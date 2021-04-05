兵工集團領導被查 軍企落馬第二人 涉及坦克防空反導研製生產

兵器工業集團成立於1999年，是特大型央企，現有50餘家子集團和直管單位。據其官網簡介，兵工集團目前是中國「各大軍工集團中唯一一家面向陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊以及武警公安提供武器裝備和技術保障服務的企業集團」，業務涉及坦克裝甲車、防空反導等主戰裝備的研製、生產以及彈藥供應。

公開資料顯示，65歲的尹家緒是重慶人，早年在西南兵工局任職，1998年起任中國兵器裝備集團公司下屬的長安汽車集團公司總經理。2002年，尹家緒任兵器裝備集團公司副總總理、長安汽車董事長，至2010年7月，出任兵工集團黨組書記、副總經理，2013年陞任董事長，2018年主動申請退休。

中央巡視指集團存官僚主義

《北京青年報》旗下微信公眾號「政知見」報道，2019年3月至6月，中共十九屆中央第三輪巡視對3個中央單位和42家中央管理企業開展常規巡視，中央第五巡視組進駐兵工集團。同年7月，巡視組反饋稱，兵工集團監督執紀不夠到位，違反中央八項規定精神問題時有發生，存在形式主義、官僚主義問題。

去年3月，兵工集團通報巡視整改進展，其中表示將「保持政治定力，持續深化整改，升級打造兵器工業履行好強軍首責、推動高質量發展、加強黨的建設的『助推器』」。

擔任兵工集團書記期間，尹家緒連續多年發表以「春天」為題文章討論企業改革，包括2014年〈兵器的春天〉，2015年〈春天的召喚〉，2016年〈耕耘在春天〉，2017年〈春天裏，創新正當時〉以及2018年〈奮鬥，在新時代的春天〉。在〈兵器的春天〉一文中，尹寫道，「兵器工業正迎來一個新的春天」，指在互聯網時代，企業要培養互聯網思維；並強調不要自認為軍工企業特殊，有國家政策「兜底」，「企業成與敗，地位高與低，歸根到底是由市場說了算」。

前任黨組書記同落馬

尹家緒也是第二名落馬的兵工集團前書記。前述「政知見」報道指出，尹2010年調往兵工集團時，補缺的正是胡問鳴。2008年10月至2010年7月期間，胡短暫擔任兵工集團公司黨組書記、副總經理，其後調往中國船舶工業集團，至2019年在該集團董事長一職退休。

根據《中國紀檢監察》雜誌報道，胡問鳴亦是在中央巡視後落馬。今年2月，上海人民檢察院第一分院依法對胡問鳴提起公訴，指控顯示，除了在兵工集團，在胡問鳴任職的其他單位都涉嫌受賄和國有公司人員濫用職權。

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