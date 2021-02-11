今日熱話：萬人排隊買奶茶 一杯炒至600元 深圳分店開賣 黃牛乘機圖利

茶顏悅色不接受消費者網上落單，顧客需先預約輪候進入文和友美食廣場，再在奶茶店排隊才買到奶茶，一單限購兩杯。《南方都市報》報道，前日上午10時半，離開業還有半小時，位於深圳羅湖解放路與建設路交匯處的文和友美食廣場外已大排長龍，人龍從東門老街地鐵口正對的正門位置，一直排到河對岸（見圖）。有顧客網上取籌，但在9時到場排隊時前面已有數千人，有工作人員舉牌提示輪候時間。至下午5時許，文和友線上預約公眾號顯示，排隊預約號碼已至6萬多。由於阻塞交通，奶茶店和商場也被警方約談。

阻塞交通 奶茶店商場被約談

排隊者眾，有黃牛黨趁機在現場及線上發出「代購服務」。一杯原價十幾元的奶茶，從加價30元起飈至600元。消息經網絡傳出引發網民熱議，有人稱「你們都不用上班嗎？」、「這奶茶補腦子嗎？」亦有網民發布深圳至長沙的機票和高鐵票截圖，稱不論從經濟抑或時間成本，改去長沙門店更划算。成都商報做網上調查，至昨晚有約4.7萬人評論，其中4.2萬人認為不值得為一杯奶茶等候數小時。

深圳魏先生認為，文和友與茶顏悅色出現幾萬人排隊的現象有炒作之嫌。曾光顧長沙該店的王小姐認為，商家將長沙店炒作排隊的套路照搬到深圳。陳先生在開業當日曾透過黃牛以80元一杯的價格購買10杯奶茶送給朋友，他稱現場有組織嚴密的黃牛黨在操作，「整條隊伍中每隔一段就聚集一班黃牛，外面排隊的黃牛講好價後，會給裏面的黃牛下單，然後再由裏面的黃牛把東西遞出來」。

店方稱人龍非僅為奶茶 商場道歉

茶顏悅色前日在微博稱，萬人排隊的現象並不僅是為奶茶而來，而是預約入商場的人數，「張冠李戴的帽子我們戴不下」。文和友則在微信致歉，稱雖有預案，但仍準備不足，給居民帶來影響，並承諾改進。至昨日下午，記者發現文和友預訂數雖減，仍見兩三萬之多。

明報記者