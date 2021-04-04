駐京周記：京「不文明遊園」靠罰難杜絕

若對北京各公園稍微留意，總能在磚壁、石橋或一些房屋的木質構件上，看到各樣字體的「海誓山盟」或「自我激勵」，最常見的是「××到此一遊」塗鴉。其實這與攀樹摘果、折枝採花、踐踏草坪的不文明行為，都構成一種「負面文化」的行為。

去年17人列黑名單 今增人手整治

去年因應疫情防控，赴京外地遊客大減，但北京市各公園仍有17名遊客，因搖樹落花、倒賣門票、收費帶車、野泳（在不准游泳處游泳）、打鳥和投餵動物等行為被列入懲戒黑名單，兩年內不得光顧任何一家市屬公園。公開資料顯示，被罰遊客戶籍遍佈北京、上海、河北、黑龍江等地，證明民眾質素有待提高。在其他省市相關新聞亦易在網上搜到，反映「不文明遊園」之普遍。

官方稱，本次整治行動由公園職工、義工和城管執法人員以「固定崗+流動哨+調度員」結合的形式展開，主要針對公園門區、賞花區域、園內主路等地點進行不間斷巡視勸導；一旦發現遊人攀折花木、損壞草坪，翻越圍欄、欄杆、綠籬等行為，將在勸解和疏導的基礎上執法蒐證，顯示當局整治不文明行為的決心。

問題是北京公園的景區眾多，有國家級也有區縣級的，屬北京市的公園十分有限，如何能在北京市各區公園，甚至更大範圍的景區杜絕不文明行為，考驗的是各級政府看待城市文明程度，和對待不文明行為的懲治程度。

明報記者 鄭海龍