美艦現東海長江口 華智庫：針對性明顯

馬斯廷號去年8月曾由北向南穿越台灣海峽，又一度進入南海西沙領海。《環球時報》昨日報道上述美軍動向，並稱美軍近期在東海「動作頻頻」，提及太平洋艦隊上周二（3月30日）表示，第七艦隊旗艦、兩棲指揮艦「藍嶺」號與日本神盾級驅逐艦「金剛」號在東海海域展開聯合演習；美國海軍驅逐艦「柯蒂斯威爾伯」號上月27日也在東海訓練。

台否認朝鮮協助：歐美助潛艇發展

另外，美國政治雜誌《國家利益》（The National Interest）上周四（4月1日）在網站重刊一篇2019年文章稱，朝鮮轉移潛艇技術和相關裝備協助台灣打造潛艇。台灣國防部發言人前日在facebook專頁回應，指文章內容子虛烏有，強調台灣潛艇發展從不、也不會與朝鮮有任何接觸，「均由歐美重要國家提供協助」。路透社和台媒「風傳媒」分析，台灣由此罕有承認「潛艦國造」計劃不僅獲美國幫助，亦有歐洲國家協助。