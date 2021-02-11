太魯閣號慘劇增至51死188傷 淚眼望鐵軌 遺屬招魂喚「回家了」

事故現場搜救及清理工作仍在繼續，中央社報道，昨日下午搜救人員在第6卡車廂底發現一具變形遺體，死亡人數上調至51。由於多數死者面容破損，截至昨日傍晚，51名死者中暫確認47人身分。台鐵對外公布的部分罹難者名單中，年紀最小是4歲的陳姓女童。遇難者家屬昨日下午陸續到事故現場清水隧道外招魂，許多人痛哭失聲，不斷呼喊死者名字，着「別再看海了」，有家屬需由旁人攙扶撐住身體，更有人哭到昏倒。蔡英文昨日偕同內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、衛福部長陳時中等官員，到花蓮各醫院探望傷者，承諾政府會為傷者及死者家屬提供最好照顧。

習「中共總書記」身分致哀

台：感謝對岸各界關心

新華社報道，習近平對台鐵事故造成嚴重傷亡表示高度關切，並向遇難同胞表示深切哀悼，向遇難者家屬及受傷同胞表示誠摯慰問，祝願傷者早日康復。台灣總統府發言人張惇涵昨晚回應稱，有注意到對岸領導人對事故的關注，「誠如蔡總統上午所表達的態度，感謝國內外及對岸各界的關心」。陸委會此前指出事故中有一名陸生輕傷。

有救援人員在網上寫下搜救經歷，在死傷最多的第8車廂（車），目睹一名中年男子跛着腳請求「救兩個女兒出來」，結果小女兒被救出時已無生命迹象，男子問「可以讓我再抱抱她嗎」，令人心痛不捨。據查，小女兒即此前傳媒報道年僅6歲的楊小妹妹。

睹6歲女兒被救出無氣息

父：可讓我再抱抱她嗎

台鐵局在官網設置事故專區，公布死傷者名單供查詢，亦派員慰問傷者及死者家屬，死亡慰問金10萬元（新台幣，下同），受傷5000元。台鐵早前初步估算賠償金為每名罹難者540萬元（約147萬港元）。

行車記錄器尋回

花蓮地檢署、台灣國家運輸安全調查委員會及鑑證人員在現場蒐證及整理遺落物件，截至昨日下午已整理第1至第4車廂。花蓮地檢署主任檢察官曾開源表示，不會放棄任何搜救及採集DNA的機會，「清完一節檢查一節」，只要找到疑似人體DNA遺迹，都會送到殯儀館造冊。太魯閣號的行車記錄器亦已尋回，當局預計周二（6日）有解讀結果。

台灣交通部次長王國材昨表示，台鐵可檢討鐵路需否設置防護網，「雖然這件事故初步看起來是施工過失，但的確任何人都可以藉此破壞，影響鐵道安全」。

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