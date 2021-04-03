加駐華臨時代辦視像晤康明凱、斯帕弗

【明報專訊】加拿大外交部周四（4月1日）證實，駐華大使館臨時代辦倪傑民（Jim Nickel）分別於周二（3月30日）及周三（3月31日）以視像方式，領事探視涉嫌危害中國國家安全犯罪被北京扣押的加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor），這是兩人上月中旬受審以來，加方首次獲准探視。
加拿大CTV電視網報道，加拿大外交部的聲明稱，基於私隱條例，不會透露更多詳情，惟強調加拿大政府持續對中國當局自2018年12月任意拘留（arbitrary detention）兩名加拿大人深表關注，並將繼續呼籲釋放他們。
康明凱被控「為境外刺探國家秘密、情報罪」，上月22日在北京第二中級法院不公開受審，斯帕弗被控「為境外刺探、非法提供國家秘密罪」，上月19日在遼寧丹東中級法院閉門審訊。兩案均未宣布裁決。
孟晚舟引渡案月底最後環節審理
康明凱和斯帕弗被捕前，加拿大應美國要求拘捕華為副董事長兼首席財務官孟晚舟。中新社報道，孟晚舟引渡案關於「程序濫用」問題第四分支，即美方引渡請求是否違反習慣國際法的庭審，經過3天半時間，周四在卑詩省高等法院結束。從本月下旬開始，該案將進入主審法官首次作出引渡判決之前最後環節的庭審。