加駐華臨時代辦視像晤康明凱、斯帕弗

加拿大CTV電視網報道，加拿大外交部的聲明稱，基於私隱條例，不會透露更多詳情，惟強調加拿大政府持續對中國當局自2018年12月任意拘留（arbitrary detention）兩名加拿大人深表關注，並將繼續呼籲釋放他們。

康明凱被控「為境外刺探國家秘密、情報罪」，上月22日在北京第二中級法院不公開受審，斯帕弗被控「為境外刺探、非法提供國家秘密罪」，上月19日在遼寧丹東中級法院閉門審訊。兩案均未宣布裁決。

孟晚舟引渡案月底最後環節審理

康明凱和斯帕弗被捕前，加拿大應美國要求拘捕華為副董事長兼首席財務官孟晚舟。中新社報道，孟晚舟引渡案關於「程序濫用」問題第四分支，即美方引渡請求是否違反習慣國際法的庭審，經過3天半時間，周四在卑詩省高等法院結束。從本月下旬開始，該案將進入主審法官首次作出引渡判決之前最後環節的庭審。