北京聞風：棉裏藏利益瓜葛 力爭之餘需理性應對 ／文：鍾鳴九

目前，H&M在華與超過350家的生產廠商合作。據悉，此事件與非政府組織「良好棉花發展協會」（BCI）有關。作為目前行業內最大的棉花標準制定和認證機構，會員眾多，像Nike、adidas、Zara、Uniqlo，以及H&M均為該組織會員。公開數據顯示，2018至2019棉季，由BCI認證的良好棉花達560萬噸，佔全球棉花總產量的22%。其中中國為89.6萬噸，為全球第三大良好棉花的生產國。

事件發生後，人們追根溯源發現，均以BCI對新疆棉農「強迫勞動」的判斷有關。據內媒報道，BCI雖是NGO，但背後金主是美國國際開發署。這或許不難理解，該組織為何無視其上海代表處提交的「新疆項目點從未發現一例『強迫勞動』」的實地調查結果，卻選擇高調反華的澳洲戰略政策研究所報告作為依據了。

分析：BCI打擊疆棉助他國棉花傾銷

分析人士認為，BCI此舉除政治因素，還有打擊新疆棉花，趁機向中國和更多國家地區傾銷美國等產地棉花的利益動機。借助標準制定優勢進行準貿易戰，具有一定複雜技術性，可以視為對拜登政府所說的「激烈競爭」的一種旁證。

針對新疆棉事件，中方稱新疆為全球重要的良好棉花產區，早已進入高機械化生產。2020年，新疆棉花機械採摘率超過70%。同時，隨着新疆採棉進入「互聯網+」時代，棉農通過App，實現足不出戶訂購機器採摘的服務。去年中國棉花總產量為591.0萬噸，新疆高達516.1萬噸。

事件發生後，不僅中國政府予以駁斥，大批網民也表達不滿。眾多電商還下架相關品牌，一些店舖更遭抵制。筆者近日走訪北京的H&M店舖，看到普遍生意冷清。而在西城的一家Nike專賣店，由於折扣大，吸引不少顧客，一位中年男顧客表示不會盲目抵制相關產品。

學者表示，理性看，今次事件對中國來說並非全是壞事，因為開放的中國，遭遇挑戰和打壓已成常態，更重要的是，在有效應對中，更可創造新的機遇。首先，清者自清，到新疆看一看，事實勝於雄辯；其次，BCI利益鏈迅速呈現於公眾視野，這將推動中國在國際棉花市場話語權的討論；最後，相比反制，發力提升國產品牌競爭力，應更具現實意義。

文：鍾鳴九