官方紀錄片：疆高官勾結疆獨圖建國 維語教材被指藏極端主義內容 使用13年

該部名為《暗流湧動——中國新疆反恐挑戰》的紀錄片長約58分鐘，分「誤入歧途的人生」、「來自內部的敵人」、「包藏禍心的教材」和「互聯網中的威脅」四個部分。其中在「來自內部的敵人」中，首次曝光新疆政法委原副書記希爾扎提·巴吾東的案情。他曾在一次拘捕恐怖分子行動中受傷，被授予「反恐英雄」稱號，仕途逐步高升，其後結交有分離思想的清真寺負責人，向民眾包括小孩宣揚宗教極端思想的行為；又通過引薦主動接觸被指是恐怖組織的東突厥斯坦伊斯蘭運動成員，鼓勵其到墨玉縣經商，並每年從中抽取200萬元人民幣股份用於支持「東伊運」。而這些「東伊運」成員，還安排60多名14至18歲的維族青少年，到境外參加聖戰培訓班。

自稱「養寇自重」 獲東伊運允推舉建國後領導人

片中揭露，希爾扎提提及自己的策略，包括打掉已經暴露的暴力恐怖分子，對其他一些參與者和發展對象則網開一面，以「養寇自重」，使極端勢力屢打不絕。希爾扎提還在2015年出境公務期間，兩次秘晤「東伊運」骨幹，透露新疆反恐情報信息。「東伊運」承諾，將希爾扎提選為新疆的負責人，未來「建國」後，推舉他為「國家領導人」。希爾扎提此前被判處死緩，剝奪政治權利終身。

原教育廳長承認培育分離分子

「包藏禍心的教材」中，顯示新疆2003版和2009版中小學生維吾爾語教材中，發現含有大量血腥、暴力、分裂思想的內容。2017年落馬的新疆教育廳原廳長沙塔爾·沙吾提，自2002年起組織有分裂思想的下屬編撰有關教材。參與編寫的新疆教育出版社原社長阿布都熱札克·沙依木透露，沙塔爾向他表示這次是很好機會，要求教材中多加一些反映「民族壓迫」以及「突厥英雄」的內容，特別是反抗國家、追求獨立的故事，一定要培養「接班人」。沙塔爾也承認，「不論7.5事件，還是其後一些暴力恐怖事件中，相當一部分參與者，是我們『培養』出來的學生」。

有新疆教育界消息人士向本報稱，這些問題教材向學生灌輸去中國化的教育，包括「介紹首都時不說北京，而是麥加。會宣揚東突的旗幟或徽章」。消息人士稱，這些隱藏在教育系統中的兩面人，利用民族語言不共通，肆意修改教科書。加之過去「民族班」授課因語言不通，完全無法洞悉其中的問題，導致相關問題教材在新疆中小學被施用十數年。

明報記者

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