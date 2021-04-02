世衛：國藥科興疫苗安全有效 缺長者及合併症者資料

國家衛健委倡60歲以上人士接種

新華社昨報道，專家組主席克拉維奧托（Alejandro Cravioto）在記者會上表示，兩家中國公司提交的疫苗數據清楚表明，其保護效力符合世衛組織要求，即「疫苗效力約為50%，最好接近或高於70%」。克拉維奧托稱，兩款疫苗還需從世衛或其認可監管機構獲得緊急使用授權，再由世衛免疫戰略咨詢專家組提出使用建議，專家組希望在4月底前發布相關使用建議。另法新社引述該專家組稱，「兩支疫苗缺乏在較年長族群與有其他合併症者族群的資料」。

另觀察者網報道，國家衛健委網站昨公布《新冠病毒疫苗接種問答》，其中就60歲及以上人群是否可以接種新冠疫苗，國家衛健委稱，目前4款上市疫苗的三期臨牀試驗研究納入該人群的數量有限，重組亞單位疫苗三期試驗尚在進行，暫無疫苗對該人群的保護效力數據。但上述疫苗一、二期臨牀研究數據顯示，該人群疫苗接種安全性良好，提示疫苗對60歲以上人群也會產生一定的保護作用，建議接種。

（抗疫新階段）