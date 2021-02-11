台灣帕勞旅遊氣泡啟航 首班123人 4日3夜團費1.9萬元起 旅社：後續銷售遜預期

行程事先規劃 不與當地民眾接觸

相隔378天，台灣再度開放出境旅行團。綜合台媒報道，旅客當日上午8時30分陸續到達桃園機場採檢，全機乘客經檢測證實無確診，飛機由中華航空執飛，下午2時30分啟航，傍晚6時40分抵達。台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、交通部長林佳龍到場送機。指揮中心指出，旅客在帕勞當地行程皆由專人專車接送、團進團出，全程佩戴口罩並每日量體溫，須按照事先規劃行程，不與當地民眾接觸。當旅客返台入境時，將與一般入境旅客分流管理，不得搭乘大眾交通工具，5天內應1人1室加強自主健康管理，第5天未檢測最高可罰15萬元（新台幣，下同，約4萬港元）

航班抵達當地後，旅客將737客機通道擠得水泄不通，爭相與惠恕仁合影簽名。惠恕仁在機場致辭表示，台灣跟帕勞都防疫有成，當地因零確診，人民沒有戴口罩。帕勞人非常重視文化及傳統，希望台灣旅客來這也可以一起重視這些美好。當地舞蹈團體表演歡迎歌曲，給旅客送上貝殼項鏈。

4日3夜的首發團團費在7萬到9萬元台幣（約1.9萬至2.4萬港元）不等，包括遊覽牛奶湖、水母湖等水上行程，媒體團還將抽一天時間參訪台灣協助興建的帕勞政府機關，包括總統府、觀光局、國家博物館等。不過旅遊團的後續銷售不如預期，次發團目前僅10人報名參加，4日及7日出發的旅遊團中，多間旅行社選擇關團。有旅社經理表示，目前各團報名的人數都在個位數，主要是銷售時間太短、價錢高及2次核酸檢測、5+9的自主健康管理（5天加強版自主健康管理及9天一般管理）等，造成銷售不如預期。

台：正與關島日韓越洽談

此外，台灣交通部觀光局證實，日前收到關島發函詢問，希望他們能成為下一個旅遊氣泡地點。林佳龍稱目前雙方已開始在討論，但尚未到送件階段，籲外界別急。此前觀光局還透露與新加坡、日本、韓國、越南洽談，其中以新加玻最積極，可能性較大。

（抗疫新階段）