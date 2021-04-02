中美南海撞機20周年 內地高調紀念喪生機師

王偉墓前放有國產航母及殲-20戰機模型

《都市快報》報道，安賢陵園王偉銅像前擺滿鮮花，還有國產航母、殲-20戰機模型。2001年4月1日上午，一架美軍EP-3型偵察機在海南島三亞外海約70海里的專屬經濟區上空抵近偵察，南海艦隊派出兩架殲-8 Ⅱ戰機升空監視及攔截。其間美軍偵察機與王偉駕駛編號81192的戰機相撞，解放軍戰機被撞毁，王跳傘失蹤。

南海艦隊：今天不應是誰拳頭大誰說了算

央視、新華社、解放軍網等官媒昨發文紀念王偉，多個相關話題也登上微博熱門搜尋。新華社刊發文〈中華民族從來不缺脊梁——寫在「海空衛士」王偉烈士犧牲20周年之際〉，稱與20年前不同的是，今天的中國海軍、雙航母入列，首批從高中生中招收的艦載戰機機師加入「尾鈎俱樂部」（尾鈎即着艦鈎，被視為海軍飛行員的象徵之一）。微信公眾號「南海艦隊」發文稱，「對英雄最好的告慰，就是讓悲劇不再發生，今天的世界不應該是誰的胳膊粗，拳頭大誰就說了算，以大欺小、恃強淩弱的時代，早已一去不復返了。」

在中美角力的大背景下，王偉墓前有人擺出上月中美高層戰略對話的圖片，當時中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪對美方強調：「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話。」