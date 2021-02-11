BBC駐華記者遷台 華春瑩斥心虛

中新社報道，華春瑩昨回應沙磊離境事件表示，沙磊在沒有通知中方主管人員和沒有履行任何常駐記者離任手續的情况下，不辭而別。華春瑩說，如果說他擔心被新疆民眾起訴，如果他真的堅信自己確實沒有任何造假造謠行為，他應該坦然面對、應訴，中國依法治國，不會冤枉好人。「沒做虧心事，不怕鬼敲門。但是，他跑什麼？為什麼如此倉促離境？他擔心什麼？害怕什麼？只有一個合理解釋：心虛。」華又說，「你可以不喜歡中國，但是不允許對中國肆無忌憚地造謠抹黑和攻擊。」

播片指控鄭國恩收BBC佣金編造新聞

華春瑩表示，在BBC涉華假新聞問題上，中方才是受害者。在前日記者會上，華春瑩播放了一段短片。短片顯示，居中國的YouTuber、前英國媒體人巴里（Barrie）在社交媒體上揭露西方媒體炮製涉疆假新聞信息來源。巴里表示，德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）接受BBC佣金編造假新聞。 當日她還針對美國務院3月30日發布《2020年國別人權報告》稱中國政府在新疆進行「種族滅絕」駁斥稱，美方不斷援引炒作的所謂調查報告是反華極端分子鄭國恩之流炮製編造的虛假信息，幾個所謂的『證人』只不過是被他們利用培訓出來的『演員』。

另據新華社，中國棉花協會昨日表示，中國棉花協會堅決反對以美國為首的西方各國對新疆紡織服裝供應鏈及其相關產品實施任何限制，強烈敦促其停止錯誤做法。協會支持邀請國外行業協會、品牌商及第三方機構赴新疆調查研究。