英促G7遏華惡劣貿易行為 華外交部：不接受無端指摘

指華以發展國自居 促改變世貿規則

英國是G7現任主席國，卓慧思會前接受英國《金融時報》訪問時表示：「現在是對中國及其在全球貿易體系中的行為採取強硬態度的時候了。」她說，世貿在很多方面「卡在1990年代」，「WTO是在中國經濟規模只有美國10%的時候成立的，可笑的是，中國現在仍自稱是發展中國家，這些規則需要改變」 。

華春瑩斥操縱遊戲規則不公平

路透社報道，卓慧思在會議開幕致辭中指出：「如果我們不採取行動，那麼全球貿易就有可能在這個最大國家的專治下碎片化……在這種情况下，大國覺得他們可以制定規則。贏者通吃的未來最終會讓世界各地的人們處境更糟。」她在會上稱，「我們需要改革爭端解決機制，消除不公平的產業補貼，並確保所有國家，無論大小，都遵守規則並保持透明」，確保世貿組織為全世界人民服務。

外交部發言人華春瑩昨稱，雖說會議是關於自由公平的貿易、現代化的貿易及數字貿易，但當年中國入世談判時，西方大國不允許世貿規則的「籃筐」為中國而降低；今天當中國帶頭維護世貿規則時，這些國家又提出要專門為中國量身打造新的「籃筐」，「操縱『遊戲規則』、確保只贏不輸，這才是真正的不公平，這才真正地需要改革」。