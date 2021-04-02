美貿易報告：中國是產能過剩禍首 短期內未擬取消加徵關稅 北京促對話解決關切

【明報專訊】美國貿易代表辦公室（USTR）周三（3月31日）發布《2021年國家貿易評估報告》，將中國列為造成多個行業產能過剩的「世界禍首」，同時肯定前總統特朗普政府與北京去年年初簽署的美中第一階段經貿協議。美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）日前表示，短期內不打算取消對中國商品加徵的關稅，但對與北京展開貿易談判持開放態度，中國商務部昨日指出，中方一貫反對單邊加徵關稅的措施，兩國應透過對話協商解決彼此合理關切。
路透社報道，報告顯示，華盛頓將繼續挑戰中國和其他施加貿易壁壘或其他監管障礙、限制美國公司進入的國家，並誓言要努力解決中國的補貼問題。報告指出，中國政府「撥出數千億美元」支持「中國製造2025」產業規劃下的中國企業，並要求它們實現國內和全球市場份額的既定目標，「很可能在其他行業造成嚴重的產能過剩」。
USTR：續靠多邊努力解決「有害貿易行為」
USTR在一份聲明中表示：「中國在經濟和貿易方面採取的由國家主導的方式，使其成為創造非經濟產能的全球禍首，鋼鐵、鋁和太陽能等多個行業持續嚴重的產能過剩情况就是明證。」USTR強調，將繼續進行雙邊和多邊努力，以解決這種「有害貿易行為」。
美國之音電台報道，對於美中貿易協議，報告稱其「建立了強有力的爭端解決系統，可確保迅速有效地實施和執行」，又提到協議自去年2月生效以來，「美國在問題出現時繼續與中國接洽，並繼續密切關注事態發展」。官方數據顯示，去年美國對華商品貿易逆差為3108億美元（約2.42萬億港元），比前年減少344億美元(約2675億港元)，即降低約一成；對華商品出口和從中國進口額分別為1246億美元（約9670億港元）和4354億美元（3.39萬億港元），分別增長17.1％和下降3.6％。
中國商務部：經貿關係本質是互利共贏
中國商務部發言人高峰昨在例行記者會上回應戴琪的言論指出，中方一貫反對單邊加徵關稅的措施，這不利於中國，不利於美國，不利於世界。高峰表示，中美作為世界上最大的兩個經濟體，經貿關係的本質是互利共贏，雙方應在相互尊重、平等相待的基礎上，透過對話協商解決彼此合理關切。
關注台標明豬肉產地 指暗示美存食安疑慮
另據中央社報道，USTR報告對台灣就美國豬牛產品萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）殘留值做出規範表示關切，也認為在相關產品標示原產地，暗示美國豬肉存在食品安全疑慮。國民黨副秘書長李彥秀表示，在美豬議題上民進黨與美方溝通不良，做出沒有意義的退讓。台灣行政院經貿辦公室回應稱，有關豬牛議題，美國政府多次公開對台灣開放持正面肯定態度，相關處理細節雙方持續溝通，渠道順暢。
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