美貿易報告：中國是產能過剩禍首 短期內未擬取消加徵關稅 北京促對話解決關切

路透社報道，報告顯示，華盛頓將繼續挑戰中國和其他施加貿易壁壘或其他監管障礙、限制美國公司進入的國家，並誓言要努力解決中國的補貼問題。報告指出，中國政府「撥出數千億美元」支持「中國製造2025」產業規劃下的中國企業，並要求它們實現國內和全球市場份額的既定目標，「很可能在其他行業造成嚴重的產能過剩」。

USTR：續靠多邊努力解決「有害貿易行為」

USTR在一份聲明中表示：「中國在經濟和貿易方面採取的由國家主導的方式，使其成為創造非經濟產能的全球禍首，鋼鐵、鋁和太陽能等多個行業持續嚴重的產能過剩情况就是明證。」USTR強調，將繼續進行雙邊和多邊努力，以解決這種「有害貿易行為」。

美國之音電台報道，對於美中貿易協議，報告稱其「建立了強有力的爭端解決系統，可確保迅速有效地實施和執行」，又提到協議自去年2月生效以來，「美國在問題出現時繼續與中國接洽，並繼續密切關注事態發展」。官方數據顯示，去年美國對華商品貿易逆差為3108億美元（約2.42萬億港元），比前年減少344億美元(約2675億港元)，即降低約一成；對華商品出口和從中國進口額分別為1246億美元（約9670億港元）和4354億美元（3.39萬億港元），分別增長17.1％和下降3.6％。

中國商務部：經貿關係本質是互利共贏

中國商務部發言人高峰昨在例行記者會上回應戴琪的言論指出，中方一貫反對單邊加徵關稅的措施，這不利於中國，不利於美國，不利於世界。高峰表示，中美作為世界上最大的兩個經濟體，經貿關係的本質是互利共贏，雙方應在相互尊重、平等相待的基礎上，透過對話協商解決彼此合理關切。

關注台標明豬肉產地 指暗示美存食安疑慮

另據中央社報道，USTR報告對台灣就美國豬牛產品萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）殘留值做出規範表示關切，也認為在相關產品標示原產地，暗示美國豬肉存在食品安全疑慮。國民黨副秘書長李彥秀表示，在美豬議題上民進黨與美方溝通不良，做出沒有意義的退讓。台灣行政院經貿辦公室回應稱，有關豬牛議題，美國政府多次公開對台灣開放持正面肯定態度，相關處理細節雙方持續溝通，渠道順暢。

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