報道「再教育營」 BBC記者遷台工作

稱遭監控 留大陸「太冒險」

駐華外國記者協會（FCCC）表示，沙磊出於對自身及家人安全的擔憂，已於3月23日偕妻離開中國大陸。BBC昨在官方Twitter宣布事件，並保留其駐華記者職務，又稱對沙磊的報道感驕傲。法新社及BBC引述沙磊表示，近幾個月來自北京的威脅愈來愈大，他及其團隊被監控，攝錄亦受阻撓；又指他和妻子前往機場時被便衣警員跟蹤。

沙磊曾於2019年六四前夕在北京街訪民眾是否認得「坦克人」，同年受邀進入新疆「再教育營」採訪；今年1月他對武漢封城一周年的報道，被北京以「假新聞」提出嚴正交涉，國家廣電總局其後禁止BBC在境內落地。

外交部稱有疆民擬告沙磊

外交部發言人華春瑩昨在記者會上稱，沙磊的常駐記者證近日要延期時，‌‌才得知他‌‌「不辭而別」，離境前沒告知中方相關部門因何‌‌離境，沒履行一個駐外記者離任前的手續。她又批評BBC散佈大量虛假資訊，稱新疆一些民眾打算起訴沙磊「完全是民間行為，是民眾運用法律手段來維護自身榮譽」。