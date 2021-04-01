陸指台未理菠蘿不合格通報 國台辦展「害蟲照」 農委會斥指控不實

陸指28批出事 台稱接13通報

大陸自3月1日起停止進口台灣菠蘿。新華社引述朱鳳蓮在會上指出，大陸去年向台灣書面通報28批菠蘿不合格，其中14批檢出害蟲「菝葜黑圓盾蚧」。她稱向有關部門索取圖片，並當場向記者展示放大50倍之後的「菝葜黑圓盾蚧」，以及另8批檢出「大洋臀紋粉蚧」、6批檢出「新菠蘿灰粉蚧」的相關圖片。

朱鳳蓮續稱，通報發出後台灣並無回覆，不合格的情况亦無改善；在今年初向大陸海關申報的台灣菠蘿中，又有5批檢出「菝葜黑圓盾蚧」。她又展示相關部門提供的28批次通報函，稱「樁樁件件都是有據可查的，這些害蟲的檢驗報告也都是每一批次都有」，敦促民進黨當局負起監管責任，從源頭上處理相關問題，「不要再搞什麼政治操弄」。

據中央社報道，台灣農委會主委陳吉仲昨重申，收到的通報總共13宗，每宗收到的日期都有紀錄，農委會動植物防疫檢疫局會提供，「請他們告訴我們其他15件是哪一天（通報）」。他呼籲國台辦「可否不要用新聞媒體喊話」，稱歡迎國台辦直接利用海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議平台，把通報台灣每一宗不合格菠蘿的時間公開。

台：將交科學證據予大陸海關

陳吉仲又表示，目前無收到相關科學根據、照片，甚至退運的菠蘿到港口，防檢局亦無看到所謂菝葜黑圓盾蚧，農委會將把退運菠蘿檢查的結果，及對國台辦不實指控以具體科學根據回應，交予大陸海關總局；同時希望大陸依照國際規範執行，例如日本就是燻蒸後入境，而非單方面暫停輸入。

另外，台灣總統蔡英文上周五（3月26日）就「新疆棉」風波表示，希望北京當局慎思民族主義、愛國主義，又稱事件本質「人權是普世價值」，呼籲北京正視維吾爾族的人權議題，停止壓迫。朱鳳蓮昨回應指民進黨靠製造敵意取悅外部反華勢力，完全打錯算盤，跟風對大陸抹黑、誣衊是「極端惡毒」。