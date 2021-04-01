華溯源記招：中外專家看同樣數據 梁萬年重申實驗室泄毒論「極不可能」

稱專家「沒需要逐條看」原始紀錄

聯合專家組由17名中方專家和17名外國專家組成，於今年1月14日至2月10日在湖北武漢作溯源調查。專家組在報告中稱，新冠病毒「非常可能」通過一種中間動物宿主從蝙蝠傳染人類，但未有足夠證據確定具體物種。報告又指，武漢華南海鮮批發市場未必是病毒來源，但未有明確結論；而實驗室泄漏病毒這假設則「可能性極低」。

新華社報道，「中國-世衛新型冠狀病毒溯源聯合研究中方專家組」昨日舉行的新聞發布會上，梁萬年強調，專家組對新冠病毒4種引入途徑的假設進行科學評估，認為「比較可能至非常可能」蝙蝠經中間宿主傳人，而因實驗室事故引入被視為「極不可能」的途徑。

至於譚德塞提及調查團難以獲取原始數據的問題，梁萬年回應稱數據有很多種，有些最基本的數據很紛雜，「你很難想像我們的專家到現場以後，對每一例病例，對每一個動物樣本，從早期採取的原始紀錄，一條一條看，看到我分析的東西，這是不現實的，科學研究上也沒有這個需要」。他強調中方專家所能看到的數據和外國專家所能看到的一樣。

梁萬年說，溯源報告是中外專家共同努力的結果，專家組始終秉持科學思維，以證據為基礎開展研究合作；指此次調查是全球溯源的第一步，報告的所有結論和建議都是基於全球視角，未來研究不會僅限於某一區域。

華春瑩：可查世界各地相關實驗室

中國外交部發言人華春瑩昨亦表示，專家組經過在武漢深入調查，一致認為泄漏說極不可能，這是此次溯源報告的重要科學結論。她又說，如果有需要，應讓科學家對其他世界各地相關實驗室展開工作。

（抗疫新階段）