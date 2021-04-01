現6本土病例 雲南瑞麗封城強檢 接壤緬甸 20萬人居家隔離 今推大型接種

與緬來往頻 9人染疫4屬緬籍

中新社報道，瑞麗市是中緬邊境上人員、車輛、貨物流量最大的口岸，當地本周日（3月28日）對姐告玉城重點群組（即長者、幼童、醫護等）做例行採樣檢測，翌日凌晨報告1宗緬甸籍人士的結果呈陽性，隨後當局立即對姐告玉城所在地國門社區做全民檢測，截至前日（3月30日）發現多8宗陽性樣本。9人介乎22至42歲，5人為中國籍，4人為緬甸籍。

瑞麗市委書記龔雲尊昨在記者會上表示，將全力救治確診患者和隱形患者；進一步展開流行病溯源工作，查找密切接觸者及次密切接觸者，第一時間隔離；加強定點收治醫院防感染工作，做好集中隔離點防控和安保工作，防範二次感染；做好家居隔離管理，加強物資供應，確保市民生活不受影響。

全市停業 超市藥店農貿市場除外

從前晚10時起，當局對離開瑞麗的車輛、人員實施交通管制，禁止進出，確實需要離開當地者須持有72小時內檢測陰性報告，對進入瑞麗的人車「原則上就地勸返」。另外，瑞麗市要求人口約20萬的城區居民全部家居隔離，其間不得外出，時間暫定為一周，將根據檢測情况確定解除時間。除超市、藥店、農貿市場外，其他經營場所一律停業。

國家衛健委派出工作組到雲南指導防疫，昨午抵達瑞麗。德宏州政府新聞辦昨稱，當前境外新冠疫情輸入壓力持續增大，今日開始該州下轄5個縣市將全面啟動新冠疫苗大規模人群接種，18歲以上人士可免費接種兩劑。

源頭未明 官方4000人「死守」邊境

當局雖未通報感染源頭，但官方通告提到，將「嚴厲打擊非法偷越國（邊）境及組織者、容留者」。瑞麗已在全市邊境一線設置506個封控點，派出近4000人，要求全面強化邊境管控，「嚴防死守」。

去年9月，瑞麗市通報新增兩宗輸入個案，患者為一名緬甸籍32歲女子及其聘用的16歲保母，她們偷渡入境後曾到當地多個公共場所，當局大為緊張，宣布「封城」。警方後來拘捕一對協助她們偷渡的夫婦，分別涉嫌「組織他人偷越國邊境罪」和「運送他人偷越國邊境罪」。事後當局嚴打偷渡，包括以現金獎勵發現或舉報偷渡客的人，今年1月已要求外籍人士不得入境。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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