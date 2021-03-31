圍標壟斷哈爾濱電力系統 「不供電」勒索「好處」 黑貪電老虎擁百豪車69物業

在李家中，李偉是大哥，李建和李桐分別排行老三和老四，李偉2010年擔任哈爾濱市電業局局長助理兼哈爾濱電力集團總經理，3年後獲提拔為電業局副局長，李桐則接掌電力集團。2018年10月哈爾濱市紀委、監察委根據舉報成立專案組調查李氏兄弟。2019年6月中央掃黑除惡第14督導組進駐黑龍江重點督辦該案，去年10月李偉和李桐均被判處死刑，緩刑兩年執行。

擁豪華碼頭 查扣現金10億判死緩

央視節目披露，李偉擁有勞斯萊斯、賓利、悍馬、限量版佳士拿、限量版老爺車「光岡女王」等過百輛豪車，總值近億元；李桐的私人藏品包括清代藍底蟒袍、大量古董瓷器等。他們在松花江有一個豪華碼頭，持有69處物業，其中55處在哈爾濱，分佈在26個社區，其房產和車位基本遍佈哈爾濱所有中高檔住宅區，總計約達8億元。上述物業和私家車，都是李氏兄弟以現金直接購買，他們被查扣的現金（含銀行存款）更高達近10億元。

辦案人員指出，2018年哈爾濱很多用電企業向發改委等提出異議稱，在用電、辦電、接電的過程中受到阻礙，「市委經常開會說怎麼重點推進項目，但一到『電』那兒就卡殼」。此外，哈爾濱一些住宅區也出現用電問題，原因是長期使用臨時施工用電，無法承載高負荷的居民用電量。

市委推進項目「一到電就卡殼」

李氏兄弟黑社會組織涉案人員王雲峰稱：「你想着急用電，那你就要拿好處，沒好處的話肯定不會供電。就從李偉開始管理配套費期間，從2010到2016年。」調查發現，李氏兄弟將招標變成圍標，當有發展商申請供電，李偉會先將工程指定給下屬企業哈爾濱電力集團，即由李桐接手，然後再「走形式」補齊招標流程。之後，這些工程大都交給李建負責。

由於掌控驗收送電這個最後環節，想要承包電力工程，就必須過李氏兄弟這一關。在警方取證的電話錄音中，李偉揚言「電力這塊你有啥事兒，黑龍江省這塊，你就吱聲啊，我肯定是全都能說了算」。警方查明，李氏兄弟分包的工程總價達31.6億餘元，壟斷當地電力系統77%份額。