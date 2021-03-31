喜晤帕勞總統 蔡：向世界證安全旅遊可行

中央社報道，蔡英文昨接見惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）時，提到將於明天（4月1日）啟動的「台帕旅遊氣泡」，她稱知道惠恕仁的目標是每年到帕勞的台灣旅客達10萬人次，「我們將會開始朝這個目標前進，也會一起告訴全世界，疫情過後，安全的旅遊模式是可行的」。

捐船艇助帕勞海事安全

惠恕仁對台灣防疫成功表示祝賀，稱帕勞「很幸運」可以效法台灣這樣的榜樣。他又說雙方都非常珍視自由民主和環境文化的價值，必須好好保存，世代永傳。

台外交部發言人歐江安昨表示，台帕2019年簽署海巡合作協議，要透過人員訓練與海上巡護等方式，協助帕勞建立海事安全能力；作為海巡合作的一部分，台灣將向帕勞捐贈多功能船艇，相關船艇預計於今年7月建造完成。

惠恕仁上周日（28日）起訪問台灣，是其自1月上任後首度出訪，也是疫情後首名訪台的外國元首，同行的還有美國駐帕勞大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）。