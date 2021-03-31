4月博鰲論壇 中國領導人赴「中美對話活動」

疫下國際會議 預計2000人出席

博鰲亞洲論壇成立於2001年，每年4月中旬舉行，被視為觀察中國對外政策的重要風向標。「人民網」報道，李保東在記者會上稱今年博鰲亞洲論壇將於4月18至21日舉行，稱這是在新冠疫情下舉行的特殊年會，亦恰逢年會成立20周年，將有很多相關紀念元素。

李保東稱，本屆年會將是今年全球首個以線下會議為主的大型國際會議，規模預計約2000人，並透露中國領導人將出席大會開幕式，以及參加中美企業家座談會等一系列重要活動，且線上和線下會議均會有中國領導人出席。此外，還有數十名各國領導人、前政要和國際組織負責人，以及眾多政商學界嘉賓通過線上或線下方式參會。

公開報道顯示，自2012年起，國務院總理李克強和國家主席習近平輪流出席各年年會，只在2017年由時任國務院副總理張高麗出席。2019年年會由李克強出席，去年則因疫情停辦。

去年停辦 2019年李克強出席

今年年會主題聚焦全球治理與「一帶一路」，議題分6大板塊，將有數十場活動，涵蓋「雙循環」、金融開放、碳中和、數碼經濟和可持續發展等。李保東表示，在紛繁複雜的國際形勢下，只有以發展的眼光，維護和踐行多邊主義，加強和完善全球治理，才能有效應對全球挑戰，確保各國共享發展成果。