1月接受陸媒訪問 倘臨武統籲「陣前起義」 稱吸台青組紅隊伍 「白狼」涉違國安法

張安樂今年1月接受大陸官媒「中央人民廣播電台」主任編輯張彬專訪，表示幾年前從大陸回台後，找昔日兄弟參加活動，又靠他們吸收中南部年輕人，令他們「由綠轉紅」。他舉例稱在台南「最綠」的新營，有受他影響轉紅的青年對兄弟宣稱「我為統一，死了是烈士，將來會給我立碑；你們為台獨死，是一條狗」。他又稱要在台灣發展成立「紅色隊伍」，宣揚和平統一；面臨武統時要號召「陣前起義」。

張的言論引發台灣陸委會及立委關注，立委林昶佐本月19日在立法院質詢時亦指其言論涉嫌觸犯《刑法》，行政院長蘇貞昌當時稱會嚴格要求檢察單位依法偵辦。負責偵辦內亂外患罪的台灣高等檢察署昨日上午約談張安樂。張安樂周一（29日）晚在facebook發文稱「台獨當局要以國安法來嚇我。無所謂，求仁得仁」。

檢察訊問兩小時 張安樂：何罪之有

綜合台媒報道，張安樂昨早9時許在約200名支持群眾簇擁下現身，大批警力維持現場秩序。檢察官訊問約2小時，張安樂11時許步出偵查庭，支持者高喊「總裁辛苦了」、「陣前起義、不做炮灰」。張安樂稱「檢察官問的問題都很理性」，雙方討論「攸關台灣人民生死的問題」；他又強調自己是「為民請命」，絕對不會認罪，是「要把被洗腦的中國人找回來」。

張安樂表示，兩岸只是政治體制不同，而制度是可以與時俱進；斥台灣政府一直挑釁，「遲早會面臨大陸用武力來統一，要（年）輕人去死嗎？政府高官自己躲在立法院吹冷氣，有種自己到前線去」。他說大陸當局希望兩岸問題可以和平解決，而大陸民間對台灣的仇恨是台灣政府操弄的，因此他要「陣前起義，不做炮灰」。

被問是否會認罪，張安樂笑說「何罪之有，我是為民請命」。被問籌組「紅色隊伍」一事，張安樂答，只要是中國人都是紅色隊伍，「我要把中國人找回來」，只要台灣有中國人，兩岸就永遠和平，若台灣失去中國人，面臨的是戰爭。

發展共諜組織最少囚7年

台灣《國安法》規定，「人民不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織」。該法於2019年修訂加重刑責，為大陸發展共諜組織者可判監7年以上，罰款5000萬至1億元新台幣（約1362萬至2725萬港元）。

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