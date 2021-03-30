最高檢：3年23萬人涉惡被提訴 涉黑案升逾10倍

據央視新聞報道，昨上午10時，習近平等到京西賓館會議樓前廳，與總結表彰大會受表彰和嘉獎的代表交流並合照。

政法委：掃黑除惡常態 賀建黨百年

中央政法委書記郭聲琨在總結表彰大會上表示，掃黑除惡專項鬥爭取得勝利，根本在於習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引，在於以習近平為核心的黨中央堅強領導，在於黨的領導的政治優勢和中國特色社會主義的制度優勢。他說，要常態化推進掃黑除惡鬥爭，努力建設更高水平的平安中國，以優異成績慶祝中共建黨一百周年。

全國掃黑除惡專項鬥爭於2018年1月拉開帷幕。據新華社報道，三年來，檢察機關堅持「是黑惡犯罪一個不放過、不是黑惡犯罪一個不湊數」的要求，共追加認定涉黑案件947宗，追加認定涉惡案件4756宗；審結改變涉黑案件定性701宗，審結改變涉惡案件定性8409宗。為防止案件「帶病」（意為證據不足）批捕起訴，檢察機關對不構成犯罪和證據不足依法決定不批准逮捕11237人、不起訴2814人，監督撤案188宗328人，切實防止冤假錯案。