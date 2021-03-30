帕勞總統：與台啓氣泡遊因互信深 外交部：堅持「一中」原則大勢所趨

赴院身體檢查 了解台醫療

昨日上午，惠恕仁赴新光醫院檢查健康、了解醫院檢查設備與台灣醫療服務，晚間與台外交部長吳釗燮共同舉行國際記者會，亨尼西尼蘭也出席。惠恕仁在記者會上表示，很開心訪問台灣。中央社報道，惠恕仁指出，此行見到台灣人的熱情，及雙方的友誼。這次訪問，很高興有美國駐帕勞大使同行。吳釗燮表示，惠恕仁率團訪台意義重大，除了突顯雙方防疫有成外，也展現誠摯友誼。

惠恕仁今日下午將到台總統府和蔡英文會面。預計4月1日中午和「台帕旅遊氣泡」首團搭乘同一班機返回帕勞。

立委指台美關係拓展到三邊

對於帕美官員同時訪台，民進黨立委羅致政昨指出，可看出台美關係已經慢慢由雙邊合作，拓展到三邊、多邊合作，是非常值得正面看待的發展。

中國外交部新聞發言人趙立堅昨就此回應稱，中方注意到美國駐帕勞大使也是帕勞代表團成員之一。趙立堅說，堅持「一個中國」原則是人心所向、大勢所趨。中方敦促美方充分認識台灣問題的高度敏感性，恪守「一個中國」原則和中美「三個聯合公報」規定，停止美台官方往來，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

趙立堅說，美方不要試圖突破中方底線，慎重妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。