中阿健康碼互認達共識 王毅提「春苗行動」接種點 阿聯酋支持

阿聯酋確診人數全球排名第40

據中新社報道，王毅與阿卜杜拉出席中阿兩國合作灌裝中國疫苗生產線項目的「雲啟動」儀式。阿卜杜拉表示，願同中方深化疫苗合作，下一步通過啟動灌裝中國疫苗原液項目，將阿聯酋打造成海灣地區疫苗生產和轉運樞紐，支持更多國家抗擊疫情。王毅強調，中方願同阿方拓展多領域互利合作，共同研究推動健康碼國際互認互通，及希望在有條件、有意願的國家，設立「春苗行動」接種點，為在周邊的中國公民接種中國疫苗。

中阿健康碼互認的細節和進展計劃暫未詳細披露，但這也意味阿聯酋或將成為首個與中國互認健康碼的國家。據央視報道，阿聯酋衛生和預防部29日通報，該國新增新冠確診1874宗。確診人數排名約為全球第40位。死亡率和累計新增增長率仍保持低位。

今年全國兩會期間，王毅在外長記者會上透露，中國將推出「春苗行動」，為海外同胞接種疫苗，以及推出國際旅行健康證明，落實健康碼國際互認。上周二（23日），王毅在廣西桂林與俄羅斯外長拉夫羅夫會談時，曾提出願與俄方探討建立健康碼信息互認機制。26日，中國駐柬埔寨大使也表示，中國願同柬方建立雙邊健康碼互認。

中國版「國際旅行健康證明」上線後，有多個國家和一些國際組織表達與中方互認的積極意願。與此同時，歐盟委員會計劃於今年夏天推出「疫苗護照」，以允許民眾持疫苗接種紀錄自由跨國旅行。但相關官員表示暫不會認可尚未獲歐盟批准的中國和俄羅斯新冠疫苗接種紀錄。

王毅：西方人權觀不是國際人權觀

阿卜杜拉：將價值觀加於人是霸權

另據新華社，在會晤談到人權問題時，王毅表示，一國人權狀况如何應由本國人民來評判，西方一些國家的人權觀並不代表國際人權觀。某些西方國家如果執意以人權為藉口，遏制打壓發展中國家，企圖剝奪非西方國家的發展權利，這將是人類進步史上最大的不公。阿卜杜拉表示，衡量人權的標準應當是一國人民是否幸福安寧，將自身的價值觀強加於人，這也是霸權的體現。